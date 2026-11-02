BMW раскрыла комплектации новой 3 Series: топовая версия получила 437-сильную «шестёрку»

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Новая BMW 3 Series восьмого поколения получила возможность детальной настройки через онлайн-конфигуратор. Покупателям предложили две бензиновые версии — 330 с четырёхцилиндровым двигателем мощностью 255 л.с. и M350 xDrive с трёхлитровой рядной «шестёркой» на 437 л.с. При этом стоимость хорошо оснащённого седана может приблизиться к $70 тысячам.

Базовая заднеприводная BMW 330 оценивается в $51 250, полноприводная 330 xDrive — в $53 250. За M350 xDrive с более мощным двигателем придётся заплатить от $67 250. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач предусмотрена для обеих модификаций.

Особенно заметно на примере M350 xDrive: редакция Car and Driver собрала собственную конфигурацию за $69 100. В неё вошли окраска Le Castellet Blue Metallic за $650, 20-дюймовые колёсные диски M Trigon Bicolor и спортивные шины. При этом журналисты отказались от дополнительных пакетов M Technology и опций комфорта для задних пассажиров.

Более доступную 330 один из редакторов укомплектовал за $52 750. Другой вариант этой модели с полным приводом xDrive, пакетом M Sport, вентиляцией передних сидений, подогревом руля и системой Harman/Kardon обошёлся уже в $59 900. Примечательно, что аудиосистема Harman/Kardon доступна только при заказе пакета Technology за $1900. Пакет Comfort за $1350 добавляет электропривод багажника, вентиляцию передних кресел, подогрев руля и дистанционный запуск двигателя.

Восьмое поколение BMW 3 Series построено в стилистике Neue Klasse. Версия 330 оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 255 л.с., а M350 xDrive получила трёхлитровый рядный шестицилиндровый двигатель с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Его суммарная отдача достигает 437 л.с. Продажи новых бензиновых седанов в США должны начаться в первом квартале 2027 года.

Источник: caranddriver