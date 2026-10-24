BMW готовит к серии электроскутер без привычной защиты: Vision CE получил патентные изображения

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| Новость | Авто и транспорт

Электроскутер BMW Vision CE с защитной клеткой и ремнями безопасности приблизился к возможному серийному выпуску: новые патентные изображения показывают конструкцию, почти не отличающуюся от концепта 2025 года. На это обратило внимание издание Visordown. При этом BMW пока не объявила о запуске модели в производство.

Автор: BMW Vision CE Источник: www.visordown.com

Вместо привычного мотоциклетного обтекателя Vision CE получил открытую трубчатую конструкцию над водителем и сиденье с ремнями безопасности. По задумке BMW, такая система должна защищать человека при движении и позволять обходиться без шлема и мотоэкипировки там, где это разрешено местными правилами. Скутер также способен сохранять равновесие на двух колёсах без подножки, даже когда стоит на месте.

Концепт представили в 2025 году как электрическое переосмысление BMW C1 — бензинового скутера начала 2000-х с крышей и защитной конструкцией вокруг водителя. Однако патент сам по себе не подтверждает скорый выход серийной модели. BMW пока не раскрыла запас хода Vision CE, время зарядки, максимальную скорость и массу. Новые изображения показывают развитие проекта, но сроки выхода на рынок остаются неизвестными.

Источник: visordown

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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