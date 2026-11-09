BMW готовит электрокроссовер с запасом хода 919 км и новый i3: обе модели выйдут в ноябре

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BMW объявила даты выхода на китайский рынок двух новых электромобилей — кроссовера iX3 и седана i3. Первым, 25 ноября, стартует iX3, причём в этот же день начнутся тест-драйвы и передача машин покупателям. Через два дня, 27 ноября, на автосалоне в Гуанчжоу представят серийный i3 и откроют приём полноценных заказов.

Наибольший интерес представляет электрический кроссовер iX3 с запасом хода до 919 км по китайскому циклу CLTC. Это показатель топовой версии 50L xDrive с батареей ёмкостью 113,4 кВт·ч. Для сравнения, базовая модификация 30L оснащается аккумулятором на 77 кВт·ч и рассчитана на 630 км, а версия 40L xDrive с батареей на 86,9 кВт·ч — на 702 км. Все три варианта построены на 800-вольтовой архитектуре и используют электропривод BMW eDrive шестого поколения.

Китайская версия получила удлинённую колёсную базу 3005 мм. Её длина составляет 4885 мм. В салоне установлены 17,9-дюймовый центральный экран и проекционный дисплей диагональю 40 дюймов с разрешением 4K. Система поддерживает Apple CarPlay и Huawei HiCar, а голосовой помощник использует языковую модель Alibaba и технологии DeepSeek.

Седан i3 также построен на 800-вольтовой платформе и оснащён электроприводом шестого поколения. Его мощность достигает 315 л. с., разгон до 100 км/ч занимает 4,7 секунды, максимальная скорость составляет 200 км/ч. Ранее BMW сообщала об испытательном пробеге i3 в 1213 км без подзарядки, однако подробности методики этого заезда не раскрыла. Производство модели в Китае должно начаться в январе 2027 года.

При этом седан i3 по заявленным BMW характеристикам способен проехать более 1000 км по циклу CLTC. В предыдущем испытании компания сообщала о преодолении 1213 км без остановки для зарядки. Обе новинки получат единую систему ценообразования по всему Китаю. Предварительные цены iX3 составляют от 269 900 до 339 900 юаней (примерно 40-50,7 тыс. долларов).

Источник: carnewschina