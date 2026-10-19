Компания BMW Motorrad ввела в производственную гамму модель F 450 RR модельного года 2027 — серийную версию прототипа Concept RR, показанного на австрийском фестивале MotoGP в Шпильберге летом 2025 года. Мотоцикл строится как компактный аналог флагманского S 1000 RR и относится к классу A2, то есть доступен водителям от 18 лет с мотоциклетными правами категории A2. Стартовые цены на европейском рынке начинаются с 9270 евро за базовое исполнение, пакет Race добавляет к прайсу 1890 евро, версия с ABS Pro и навигацией — ещё 750 евро.

На F 450 RR ставится впервые применённый на серийной модели BMW двухцилиндровый рядный двигатель 450 см³ жидкостного охлаждения, разработанный совместно с TVS Motor Company из Индии. Диаметр цилиндра и ход поршня — 80 x 62 мм, степень сжатия 12,7:1, газораспределение DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр, впрыск — электронный дроссель 44 мм. Отдача в классе A2: 35 кВт (48 л.с.) при 8500 об/мин (в полной версии 48 кВт, 65 л.с. при 9000 об/мин) и 43 Н·м при 6500 об/мин.

Электроника включает режимы управления тягой ASC и ABS Rain, режимы движения, контроль тягового усилия DTC с функцией поднятия переднего колеса — со счётчиком вилочки, круиз-контроль, двухрежимный старт-стоп, вывод данных о наклоне и траектории на дисплей, поколение 2.0. С появлением версии с ABS Pro и навигацией в списке опций появились круиз-контроль, навигатор, обогрев рукояток, обогрев сидений, обогрев сиденья, обогрев сиденья, обогрев сиденья (утверждённые условия: до 2270 мм, ширина 930 мм).

Система зажигания BMW Motorrad называет F 450 RR первым серийным мотоциклом, у которого колёсная база 1416 мм, высота по седлу 815 мм, полная масса 174 кг. Колёса — литые, размерность шин 110/70 R17 спереди и 150/60 R17 сзади. Спереди установлена перевёрнутая вилка диаметром 43 мм, сзади — алюминиевый маятник с центральным амортизатором, ходы подвесок 128 мм. Скрытая за обтекателем LED-оптика, прикладная электроника работает в паре с 6,5-дюймовым TFT-дисплеем с возможностью подключения смартфона.

Пакет Race включает титановый глушитель Akrapovič, единое сиденье в одной плоскости (одна плоскость с пассажирским местом — опция), снятие ограничителей — отдача возрастает до 48 кВт (65 л.с.), а максимальная скорость — 200 км/ч, как у флагманского S 1000 RR, у которого ограничитель снят с завода. Снаряжённая масса с пакетом Race — 174 кг. На версии с ABS Pro и навигационной системой аппарат получает стильные цвета Racing Blue Metallic / Light White и пакет Race 1890 евро.

Источник: Autoevolution