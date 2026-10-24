BlackHeart обновила титановый шоссейный велосипед Road Ti с помощью 3D-печатных деталей

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| Новость | Авто и транспорт

Компания BlackHeart Bike Co. представила обновлённый шоссейный велосипед Road Ti, перенеся в его конструкцию решения, ранее использованные в модели Road Plus Ti. Главные изменения затронули узлы рамы: 3D-печатные титановые элементы увеличивают пространство для покрышки и упрощают прокладку тормозного шланга. При этом велосипед сохранил гоночную геометрию и титановую раму из труб двойного баттинга марки 3/2,5.

Автор: BlackHeart Bike Co. Источник: bikerumor.com

Самое заметное ограничение модели — максимальная ширина покрышек. Road Ti рассчитан на шины размером до 700 x 35 мм даже при установленных полноразмерных крыльях. Для сравнения, более универсальный Road Plus Ti допускает покрышки шириной до 42 мм. Обе модели используют похожие инженерные решения, но рассчитаны на разные сценарии езды.

Новая конструкция подседельной трубы получила плавный вырез для увеличения зазора над задним колесом. Кареточный узел стандарта T47-68 оснащён дополнительным каналом и фиксатором, которые помогают аккуратнее проложить тормозной шланг. Специальный порт в креплении тормоза также упрощает монтаж и обслуживание. Среди остальных особенностей — аэродинамическая нижняя труба, интегрированная проводка и цельный карбоновый кокпит.

Стоимость комплекта рамы Road Ti составляет $3499. В него входят рама, карбоновая вилка ENVE, подседельный штырь и рулевая колонка. Покупателям предложат девять размеров для велосипедистов ростом примерно от 152 до 201 см. Поставки обновлённой модели ожидаются в ноябре 2026 года; также предусмотрены специальные комплектации с компонентами ENVE, SRAM и Zipp.

Источник: bikerumor

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