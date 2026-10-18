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Немецкое тюнинг-ателье Thunderbike из Хамминкельна собрало кастомный мотоцикл Black Reaper на базе серийного Harley-Davidson Low Rider ST 2025 года (индекс FXLRST). Проект выполнен в единой чёрной гамме: из оформления убрали бронзовый цвет штатных литых дисков Radiate, перекрасив их в чёрный, а ступицы колёс закрыли матовыми чёрными накладками осей.

Донором выступает серийная модель с двигателем Milwaukee-Eight 117 High Output объёмом 1923 см³ (диаметр цилиндра 103,5 мм, ход поршня 114,3 мм, степень сжатия 10,3:1), развивающим 114 л.с. при 5000 об/мин и 173 Н·м при 4000 об/мин. Снаряжённая масса базовой машины — 327 кг, колёсная база — 1615 мм, высота седла — 715 мм, бак — 18,9 литра, шины — Michelin Scorcher 31 размером 110/90B19 спереди и 180/70B16 сзади.

Тормозную систему перестроили полностью: передние суппорты Brembo Radial Monoblock M4 крепятся радиально через адаптеры Thunderbike и работают с волнистыми дисками Vegas Floated диаметром 340 мм вместо штатных 300-миллиметровых, задний суппорт Brembo 100 мм вынесен под маятник на кронштейне Down & Inside. Единственный цветовой акцент проекта — красный, выбранный для суппортов. Передняя подвеска осталась штатной перевёрнутой вилкой

В эргономике установлены пилоны Clubstyle с подъёмом 7 дюймов, сдвинувшие штатный руль на себя, сиденье Saddlemen Step-Up с упором для водителя, матовые грипсы с перфорированными заглушками, чёрные приборная панель и рычаги. Вместо штатных подножек смонтированы мини-платформы Thunderbike с поворотным креплением и возможностью выноса вперёд. Зеркала заменены на безстекольные Motogadget mo. view Sport 150, ветровое стекло — на Klock Werks Flare высотой 6 дюймов с тёмным затемнением.

Сигнальную оптику интегрировали в обтекатель и номерной знак: спереди под характерным обтекателем ST размещены полосатые LED-указатели поворота, сзади трёхфункциональный сегмент (габарит, стоп-сигнал, поворотник под углом 20°) скрыт на краю внутренней рамки номерного знака с отдельной подсветкой. Выхлопная система выполнена фирмой Dr. Jekill & Mr.Hyde.

Источник: Autoevolution