Бензиновый Porsche 718 не вернётся: Boxster и Cayman полностью перейдут на электротягу

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| Новость | Авто и транспорт

Porsche окончательно отказалась от идеи вернуть бензиновые двигатели в Boxster и Cayman. Следующее поколение 718 будет представлено только с электрической силовой установкой, а его полноценное серийное производство намечено на 2028 год. Решение подтвердил глава корпоративных коммуникаций Porsche Маттиас Раутер после презентации новой стратегии компании.

Автор: Porsche Источник: www.thesupercarblog.com

При этом Porsche уточнила важную деталь: бензиновая версия нового 718 формально не была отменена, поскольку компания так и не утвердила её производство. Год назад автопроизводитель сообщал о возможном возвращении двигателей внутреннего сгорания в старшие версии Boxster и Cayman, но в актуальной продуктовой стратегии от этих планов ничего не осталось. Поэтому после завершения выпуска нынешних машин в октябре 2025 года у 718 больше не будет прямого преемника с ДВС.

Электрические Boxster и Cayman должны выйти на первый полный год производства в 2028-м. Их разработка продолжается, а официальная премьера, вероятно, состоится раньше. При этом переход 718 на электрическую тягу не означает полного отказа Porsche от ДВС: компания сохранила ставку сразу на три направления — бензиновые моторы, подключаемые гибриды и электромобили. В частности, в 2028 году Porsche планирует запустить новый компактный SUV с ДВС и PHEV, который будет продаваться параллельно с электрическим Macan.

Отказ от бензиновых Boxster и Cayman особенно заметен на фоне прежнего курса Porsche. В 2025 году компания сначала объявила о возможном возвращении ДВС в самые дорогие версии 718, однако теперь окончательно оставляет эту пару спортивных автомобилей в электрическом сегменте. Одновременно Porsche рассчитывает к 2028 году вывести электрические Boxster и Cayman на полноценные серийные объёмы, сделав их частью обновлённой линейки спортивных моделей.

Источник: thesupercarblog

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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