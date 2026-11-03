Белорусская авиакомпания «Белавиа» получила разрешения на возобновление прямых отношений с Boeing

Национальный авиаперевозчик Беларуси «Белавиа» заявляет, что Вашингтон разрешил компании Boeing возобновить прямое сотрудничество с ней. Решение должно облегчить поставки запасных частей и программного обеспечения для уже эксплуатируемых воздушных судов, а также открыть путь для обсуждения будущих закупок. Это новый этап в процессе смягчения американских ограничений.

Для «Белавиа» первоочередной вопрос касается не столько сборочных линий, сколько технического обслуживания и ремонта. Министерство торговли США выдало Boeing разрешение, позволяющее компании напрямую работать с белорусским перевозчиком.

В заявлении «Белавиа» упоминаются «потенциальные возможности» приобретения новых воздушных судов, однако конкретные модели, количество или сроки не уточняются. Также отмечается, что разрешению от Министерства торговли предшествовало аналогичное разрешение от Министерства финансов США.

Данное объявление является продолжением курса на смягчение ограничений, взятого Вашингтоном ранее. 11 сентября 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — подразделение Министерства финансов, отвечающее за финансовые санкции, — выпустило генеральную лицензию, разрешающую проведение операций с участием авиакомпании «Белавиа». На следующий день Бюро промышленности и безопасности (BIS), входящее в структуру Министерства торговли, приняло специальное решение в отношении воздушных судов перевозчика.

Это разрешение от 12 сентября 2025 года при соблюдении определенных условий допускало выполнение полетов на ряде воздушных судов, а также их техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт. В частности, речь шла о восьми самолетах Boeing 737: одном 737 MAX 8, двух 737-300 и пяти 737-800. Кроме того, BIS исключило эти восемь бортов из своего списка, подпадающего под действие так называемого «Общего запрета № 10» (General Prohibition 10), поскольку сохранение их в этом перечне препятствовало бы проведению необходимых работ по техническому обслуживанию.

Впрочем, это не означало свободного доступа ко всему спектру американского оборудования. В отношении запчастей и материалов, на которые по-прежнему требовалась лицензия, Вашингтон предусмотрел рассмотрение заявок в индивидуальном порядке — для проверки того, куда именно они будут направлены и как будут использоваться в составе пассажирского флота «Белавиа».

Обновление парка воздушных судов уже несколько месяцев является одной из заявленных приоритетных задач «Белавиа». Еще в феврале 2026 года сообщалось, что авиакомпания рассматривает различные варианты, изучая предложения как российских производителей, так и компаний из других стран.

Смягчение позиции со стороны США не следует путать с нормализацией отношений с Европой. В 2021 году Европейский союз ввел ограничения, которые были оформлены в два этапа. 4 июня, после принудительной посадки рейса Ryanair FR4978 в Минске, ЕС запретил белорусским авиаперевозчикам пользоваться своими аэропортами и совершать полеты над своей территорией. Позднее, 2 декабря, авиакомпания «Белавиа» попала под персональные санкции в связи с другим вопросом. Совет ЕС обвинил ряд компаний, в том числе и этого авиаперевозчика, в содействии незаконному пересечению границ.

Несмотря на объявленное сближение, сохраняется важный аспект контроля — конечное назначение оборудования. В своем документе от сентября 2025 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) прямо указало на необходимость предотвращения перенаправления комплектующих другим пользователям или их использования в несанкционированных целях. Кроме того, само по себе данное разрешение не дает права на экспорт или реэкспорт этих материалов в Россию; для этого могут потребоваться отдельные разрешения.

Таким образом, риск реэкспорта является лишь предметом особого регуляторного контроля, а не доказательством того, что комплектующие Boeing были переданы в Россию. Для авиакомпании «Белавиа» заявленная выгода носит прежде всего производственный характер: восстановление прямого доступа к поддержке со стороны производителя для эксплуатируемых воздушных судов. Что же касается получения новых самолетов, то на данном этапе этот вопрос остается предметом переговоров — которые еще предстоит начать или углубить.

Источник: Белавиа