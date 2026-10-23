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Студия Bandit9 из Вьетнама представила мотоцикл (RED) 800, новую версию своего кастома на базе Ducati 821. Он создан в рамках сотрудничества с организацией (RED), которая привлекает деньги на борьбу с ВИЧ/СПИДом через партнёрства с брендами. Часть выручки с каждого проданного мотоцикла пойдёт на программы организации.

Кузов у мотоцикла цельный, его формируют вручную. По заявлению студии, каждый экземпляр получает уникальные панели, которые вручную выгибают, шлифуют и красят. На фото видно, что верхняя часть окрашена в тёмно-красный цвет и плавно переходит в необработанный алюминий в нижней. Крылья, подножки и зеркала сделаны по индивидуальному проекту.

Основа осталась прежней. Мотоцикл получил двухцилиндровый L-образный двигатель Ducati Testastretta объёмом 821 куб. см, который выдаёт 110 л.с. и 89 Н·м. Сухая масса, по данным студии, составляет 175 кг. Раму Bandit9 изготавливает сама: это стальная трубчатая конструкция с литыми алюминиевыми элементами. Спереди стоит вилка с трубами 43 мм, сзади регулируемый амортизатор Sachs, а тормоза Brembo моноблочные.

Серию ограничили девятью экземплярами, за каждый просят 49 900 долларов.

Источник: Gear Patrol