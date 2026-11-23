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С января 2027 года АвтоВАЗ начнёт приём заказов на обновлённые коммерческие версии Lada Granta и Niva — доработки призваны повысить их практичность для бизнеса.

В Niva Legend от «ВИС-Авто» установят новый 1,8-литровый 90-сильный мотор: он даст прирост тяги, а при обрыве ремня ГРМ исключит повреждение клапанов. Модель получит однорычажное управление раздаткой с третьей опорой, регулируемую по высоте рулевую колонку, новое рулевое колесо с подушкой безопасности, вентилируемые тормоза, обновлённую климатическую систему и шумоизоляцию капота. Впервые применят частичную оцинковку кузова. В продаже будет девять вариантов надстроек — от бортовых платформ до изотермических фургонов.

Пикапы ВИС 2349 на базе Granta оснастят круиз-контролем. В линейку добавят универсальный фургон с обтекателем и объёмом грузового отсека 5 м3 — в двух комплектациях, включая версию с кондиционером.

Источник: Автоновости дня