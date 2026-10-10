АвтоВАЗ выявил недочёты в Lada Iskra — дилеры бесплатно доработают подвеску, салон и электронику

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| Новость | Авто и транспорт

АвтоВАЗ выявил ряд недочётов в отдельных партиях автомобилей Lada Iskra, реализованных через дилерскую сеть. В ходе планового мониторинга качества специалисты предприятия зафиксировали отклонения по ряду узлов — в подвеске, элементах салона и отдельных блоках электроники.

Автор: Throwawayacc222 Источник: commons.wikimedia.org

Компания оперативно организовала корректирующие мероприятия: авторизованные дилеры проведут необходимые доработки бесплатно для владельцев. Работы включают регулировку и замену компонентов подвески, устранение замечаний по отделке и эргономике салона, а также обновление и перенастройку электронных модулей.

АвтоВАЗ подчёркивает, что выявленные отклонения не влияют на безопасность эксплуатации автомобилей, но затрагивают уровень комфорта и стабильность работы отдельных систем. Производитель просит владельцев Lada Iskra своевременно обращаться в дилерские центры при получении уведомлений либо самостоятельно проверять наличие автомобиля в списке подлежащих доработке.

Источник: Первый технический

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