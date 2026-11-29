«Автодор» внедрил нейросеть, которая умеет идентифицировать автомобили не по госномеру, а по внешним признакам. Если дорожная камера не смогла считать регистрационный знак — например, из-за грязи, снега или умышленного закрытия, — система анализирует облик машины: силуэт, форму кузова, характерные детали вроде решётки радиатора, фар, бамперов, а также цвет и даже мелкие особенности вроде вмятин или наклеек. Затем алгоритм сопоставляет этот «цифровой портрет» с архивом фотофиксаций и находит совпадения.

Технология опирается на компьютерное зрение и глубокие нейросети, обученные на огромных массивах снимков с комплексов фотовидеофиксации. Важный нюанс: система не пытается «угадать» номер, а именно сопоставляет визуальные паттерны. Для повышения точности используются сразу несколько кадров: машина фиксируется с разных ракурсов, и итоговая идентификация строится по совокупности признаков. Это заметно снижает риск ошибки — алгоритм не примет за одну и ту же машину два похожих седана одного цвета, если у них отличаются детали кузова или геометрия.

Сейчас технологию применяют на платных трассах, где она помогает решать сразу несколько задач. Во-первых, выявлять водителей, которые намеренно скрывают номера, чтобы не оплачивать проезд. Во-вторых, фиксировать случаи, когда номер отсутствует или повреждён, и оперативно информировать дорожные службы. В-третьих, система полезна для розыска: если автомобиль числится в ориентировках, его могут обнаружить даже при закрытом или снятом госзнаке.

В перспективе функционал планируют расширять: например, использовать те же алгоритмы для контроля технического состояния транспортных средств — выявлять серьёзные повреждения кузова, отсутствие фар или колёс, а также отслеживать транспорт, который движется с нарушениями габаритов или с незакреплённым грузом.

Источник: Первый технический