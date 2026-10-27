Авиакомпания Air Astana расширяет свою международную маршрутную сеть из столицы Казахстана

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Air Astana продолжает развивать свою базу в Астане: в 2026 году было запущено восемь новых регулярных и чартерных рейсов, а также увеличена частота полетов по ряду крупных международных направлений. В состав группы входят авиакомпания Air Astana и ее бюджетная «дочка» FlyArystan. К 2027 году планируется увеличить количество воздушных судов, базирующихся в столице Казахстана, до 22 единиц (летом 2026 года их было 16). Это расширение является частью стратегии развития, направленной на освоение азиатских рынков.

Автор: Air Astana Источник: airastana.com

Air Astana Group постепенно расширяет географию полетов из столицы Казахстана. В пресс-релизе группа сообщает о запуске в 2026 году восьми новых регулярных и чартерных маршрутов: в Гуанчжоу (Китай), Бангкок (Таиланд), Ларнаку (Кипр), Даламан (Турция), Батуми (Грузия), на Иссык-Куль (Кыргызстан), в Салалу (Оман) и Инин (Китай).

Этому предшествовало открытие семи направлений в 2025 году: Санья, Джидда, Медина, Нячанг, Дананг, Аланья и Кутаиси. Таким образом, с учетом ранее анонсированных маршрутов, сеть группы из Астаны теперь охватывает 32 направления.

Маршрутная сеть формируется за счет двух авиакомпаний, входящих в группу, — их предложения дополняют друг друга. Результаты за полугодие подтверждают открытие авиакомпанией Air Astana рейса Астана — Гуанчжоу, а также развитие маршрутной сети FlyArystan в направлении Батуми. Кроме того, этот бюджетный перевозчик выполняет рейсы из столицы в Инин.

Расширение деятельности авиакомпании не ограничивается лишь открытием новых направлений. Air Astana также объявляет об увеличении количества еженедельных рейсов по существующим международным маршрутам из Астаны — с 99 до 116 (дополнительно 17 рейсов). Это касается, в частности, направлений в Пекин, Сеул, Франкфурт, Стамбул и Дубай. Впрочем, в пресс-релизе не уточняется, как именно распределяются эти дополнительные рейсы между указанными маршрутами.

По сравнению с 2025 годом, провозные емкости (количество кресел) на маршруте Астана — Пекин вырастут на 55%, а на направлениях в Сеул и Стамбул — на 20%. Эти показатели относятся к предложению авиакомпании (доступным местам), а не к фактическому числу перевезенных пассажиров. Данные цифры свидетельствуют о стремлении перевозчика укрепить позиции на уже освоенных рынках параллельно с открытием новых маршрутов.

Наращивание коммерческих рейсов сопровождается укреплением операционных ресурсов. Количество самолетов, базирующихся в Астане, увеличилось с 13 в 2024 году до 16 летом 2026 года. К 2027 году группа планирует разместить здесь 22 воздушных судна — на шесть больше, чем в прошедшем летнем сезоне. Флот Air Astana (без учета дочерней авиакомпании FlyArystan) насчитывает 35 самолетов: в него входят Boeing 767-300ER, а также лайнеры семейства Airbus A320 (версий ceo и neo), включая модели A321LR. Помимо нескольких дополнительных самолетов A320neo, авиакомпания ожидает поставку 18 лайнеров Boeing 787 Dreamliner, начиная с 2026 года. В свою очередь, FlyArystan эксплуатирует 29 воздушных судов семейства A320 (версий ceo и neo).

Air Astana также сообщает об усилении своих позиций в таких сферах, как техническое обслуживание, подготовка персонала, административные функции и наземное обслуживание пассажиров в аэропортах. Обучение уже стало важным практическим аспектом этого развития. В отчете о результатах за первое полугодие 2026 года группа отметила, что в учебном центре в Астане начал полноценно функционировать второй полнопилотажный тренажер для Airbus A320, сертифицированный Европейским агентством по безопасности полетов (EASA). Это оборудование способствует наращиванию внутренних возможностей компании в области подготовки кадров и операционной поддержки.

Усиление позиций в Астане является частью более масштабной стратегии группы, направленной на переориентацию маршрутной сети на международные рынки. Во втором квартале 2026 года Китай стал основным направлением расширения для Air Astana и FlyArystan: группа сообщила об увеличении провозных емкостей на китайском направлении на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество рейсов достигло 51 в неделю.

Источник: «АвиаСтат»

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Автор avia_news Рейтинг 0.00
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