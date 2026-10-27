Авиакомпания Air Astana расширяет свою международную маршрутную сеть из столицы Казахстана

Air Astana продолжает развивать свою базу в Астане: в 2026 году было запущено восемь новых регулярных и чартерных рейсов, а также увеличена частота полетов по ряду крупных международных направлений. В состав группы входят авиакомпания Air Astana и ее бюджетная «дочка» FlyArystan. К 2027 году планируется увеличить количество воздушных судов, базирующихся в столице Казахстана, до 22 единиц (летом 2026 года их было 16). Это расширение является частью стратегии развития, направленной на освоение азиатских рынков.

Air Astana Group постепенно расширяет географию полетов из столицы Казахстана. В пресс-релизе группа сообщает о запуске в 2026 году восьми новых регулярных и чартерных маршрутов: в Гуанчжоу (Китай), Бангкок (Таиланд), Ларнаку (Кипр), Даламан (Турция), Батуми (Грузия), на Иссык-Куль (Кыргызстан), в Салалу (Оман) и Инин (Китай).

Этому предшествовало открытие семи направлений в 2025 году: Санья, Джидда, Медина, Нячанг, Дананг, Аланья и Кутаиси. Таким образом, с учетом ранее анонсированных маршрутов, сеть группы из Астаны теперь охватывает 32 направления.

Маршрутная сеть формируется за счет двух авиакомпаний, входящих в группу, — их предложения дополняют друг друга. Результаты за полугодие подтверждают открытие авиакомпанией Air Astana рейса Астана — Гуанчжоу, а также развитие маршрутной сети FlyArystan в направлении Батуми. Кроме того, этот бюджетный перевозчик выполняет рейсы из столицы в Инин.

Расширение деятельности авиакомпании не ограничивается лишь открытием новых направлений. Air Astana также объявляет об увеличении количества еженедельных рейсов по существующим международным маршрутам из Астаны — с 99 до 116 (дополнительно 17 рейсов). Это касается, в частности, направлений в Пекин, Сеул, Франкфурт, Стамбул и Дубай. Впрочем, в пресс-релизе не уточняется, как именно распределяются эти дополнительные рейсы между указанными маршрутами.

По сравнению с 2025 годом, провозные емкости (количество кресел) на маршруте Астана — Пекин вырастут на 55%, а на направлениях в Сеул и Стамбул — на 20%. Эти показатели относятся к предложению авиакомпании (доступным местам), а не к фактическому числу перевезенных пассажиров. Данные цифры свидетельствуют о стремлении перевозчика укрепить позиции на уже освоенных рынках параллельно с открытием новых маршрутов.

Наращивание коммерческих рейсов сопровождается укреплением операционных ресурсов. Количество самолетов, базирующихся в Астане, увеличилось с 13 в 2024 году до 16 летом 2026 года. К 2027 году группа планирует разместить здесь 22 воздушных судна — на шесть больше, чем в прошедшем летнем сезоне. Флот Air Astana (без учета дочерней авиакомпании FlyArystan) насчитывает 35 самолетов: в него входят Boeing 767-300ER, а также лайнеры семейства Airbus A320 (версий ceo и neo), включая модели A321LR. Помимо нескольких дополнительных самолетов A320neo, авиакомпания ожидает поставку 18 лайнеров Boeing 787 Dreamliner, начиная с 2026 года. В свою очередь, FlyArystan эксплуатирует 29 воздушных судов семейства A320 (версий ceo и neo).

Air Astana также сообщает об усилении своих позиций в таких сферах, как техническое обслуживание, подготовка персонала, административные функции и наземное обслуживание пассажиров в аэропортах. Обучение уже стало важным практическим аспектом этого развития. В отчете о результатах за первое полугодие 2026 года группа отметила, что в учебном центре в Астане начал полноценно функционировать второй полнопилотажный тренажер для Airbus A320, сертифицированный Европейским агентством по безопасности полетов (EASA). Это оборудование способствует наращиванию внутренних возможностей компании в области подготовки кадров и операционной поддержки.

Усиление позиций в Астане является частью более масштабной стратегии группы, направленной на переориентацию маршрутной сети на международные рынки. Во втором квартале 2026 года Китай стал основным направлением расширения для Air Astana и FlyArystan: группа сообщила об увеличении провозных емкостей на китайском направлении на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество рейсов достигло 51 в неделю.

Источник: «АвиаСтат»