Как сообщают австралийские СМИ, на рейсе JQ768 авиакомпании Jetstar, следовавшем из Сиднея в Аделаиду, инфлюенсер и видеоблогер Хью Ловетт намеренно достал спасательный жилет из отсека и активировал его прямо во время инструктажа по безопасности. Позже в комментарии для Yahoo News Australia Ловетт заявил, что это была «просто шутка». Экипаж пересадил его на свободное место, где находился исправный спасательный жилет. После приземления Ловетт покинул самолет последним — на земле его уже ждала полиция.

Федеральная полиция Австралии установила личность нарушителя, сделала ему строгое предупреждение о недопустимости подобных действий в будущем и начала расследование, которое продолжается до сих пор. Тем временем авиакомпании Jetstar и Qantas внесли Ловетта в черный список, запретив ему дальнейшие полеты. «Это была плохая идея, больше я так делать не буду», — приводит слова Ловетта издание Yahoo News Australia.

Спасательные жилеты для экипажа и пассажиров входят в обязательный перечень оборудования любого коммерческого воздушного судна (так называемый «минимальный перечень оборудования» — Minimum Equipment List). Использовать или доставать жилеты разрешается только по указанию членов экипажа. Кроме того, во избежание препятствий при эвакуации, их разрешается надувать только за пределами воздушного судна.

Во многих странах за нарушение правил безопасности предусмотрены особо строгие наказания; например, в США такие действия квалифицируются как нарушение федерального законодательства (Federal Offense) и влекут за собой суровые санкции. Если на борту не остается достаточного количества исправных спасательных жилетов, самолету — в худшем случае — может быть запрещен вылет, что приведет к отмене рейса.

Источник: Yahoo News Australia