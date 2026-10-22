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Компания Apidura расширила свою линейку товаров для байкпакинга, представив новую модель под названием Expedition Long Top Tube Pack. Аксессуар разработан для максимального увеличения полезного пространства на верхней трубе рамы и обеспечивает быстрый доступ к самым необходимым вещам в дороге.

Новинка предоставляет 2 литра полезного внутреннего объема и дополнена двумя внешними сетчатыми карманами по бокам. Сумка весит 258 граммов и выполнена из фирменного трехслойного материала серии Expedition с перекрестно-тканой основой, который не содержит PFA и PFC. Защиту от влаги обеспечивают полностью сварные швы и водонепроницаемая двухсторонняя молния.

Система крепления включает в себя три ремешка из материала Hypalon для фиксации на верхней трубе рамы, а также мягкий ремешок на липучке для крепления к рулевому стакану. На официальном сайте производителя новинка предлагается за 117 евро.

Источник: VeloDisco