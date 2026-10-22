Apidura пополнила линейку аксессуаров длинной сумкой на раму Expedition Long Top Tube Pack

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Компания Apidura расширила свою линейку товаров для байкпакинга, представив новую модель под названием Expedition Long Top Tube Pack. Аксессуар разработан для максимального увеличения полезного пространства на верхней трубе рамы и обеспечивает быстрый доступ к самым необходимым вещам в дороге.

Автор: Apidura Источник: www.velodisco.com

Новинка предоставляет 2 литра полезного внутреннего объема и дополнена двумя внешними сетчатыми карманами по бокам. Сумка весит 258 граммов и выполнена из фирменного трехслойного материала серии Expedition с перекрестно-тканой основой, который не содержит PFA и PFC. Защиту от влаги обеспечивают полностью сварные швы и водонепроницаемая двухсторонняя молния.

Система крепления включает в себя три ремешка из материала Hypalon для фиксации на верхней трубе рамы, а также мягкий ремешок на липучке для крепления к рулевому стакану. На официальном сайте производителя новинка предлагается за 117 евро.

Источник: VeloDisco

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 201 0
Автор GigaMOV Рейтинг +575.50
Блог Авто и транспорт 373 12822 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Стальной каркас над Манхэттеном: как строили Empire State Building

Весной 1930 года на Пятой авеню почти не было места для огромной стройки. Участок бывшего отеля Waldorf-Astoria был зажат улицами, вокруг шёл обычный манхэттенский трафик, а подрядчики собирались...

✦ ИИ  Что происходит, когда сервер нейросети перестаёт отвечать посреди запроса

Нейросеть начала писать ответ, вывела несколько предложений и внезапно остановилась. Иногда появляется сообщение об ошибке, иногда текст просто обрывается, а в некоторых случаях приложение...

Почему в квантовой физике все случайно: как устроено правило Борна и можно ли его доказать

В основе современной квантовой физики лежат два совершенно разных закона, которые описывают поведение микромира в зависимости от того, наблюдаем мы за ним или нет.Первый закон — это...

«Спидола» ПМП-60: приемник, который спас завод и стал легендой

В конце 1950-х годов Рижский электротехнический завод ВЭФ столкнулся с проблемой, знакомой многим советским предприятиям: ламповая радиоаппаратура перестала пользоваться спросом и затоварила...

Обзор защищенного смартфона AGM X7 Pro: тепловизор высокого разрешения, фонарь и беспроводная зарядка

В этом обзоре посмотрим на очередной защищенный смартфон под названием AGM X7 Pro. Аббревиатуру бренда так и хочется прочитать на автомобильный манер как AMG, и свой стиль у аппарата определенно...