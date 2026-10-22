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Омский авиаремонтный завод «Мотор» раскрыл свои возможности для производства улучшенного варианта Ан-2, под названием «Русская арктика». Предприятие уже сегодня способно собирать до 10 таких машин в год.

Ключевое отличие обновлённого самолёта — двигатели, рассчитанные на работу на обычном 95-м бензине. Это заметно упрощает эксплуатацию в отдалённых регионах, где авиационный керосин или специальные сорта топлива не всегда доступны.

Конструкция биплана претерпела серьёзные изменения. Размах крыла стал больше и достиг 20,57 м (раньше было 18 м), что дает возможность увеличить объем заливаемого топлива до 400 л. С таким запасом полностью загруженная машина пролетит 1700 км вместо 1300 км.

Источник: Первый технический