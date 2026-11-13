Американский дом на колёсах бросил вызов тесноте — кухня и санузел поместились на площади 12 м²

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| Новость | Авто и транспорт

Американский рынок компактного жилья пополнился необычным домом на колёсах длиной всего 4,9 м. При площади основного этажа 11,9 м² в нём разместили кухню, обеденную зону, полноценный санузел и две антресольные площадки. Необычная планировка позволила сохранить основные бытовые удобства, хотя от традиционной гостиной пришлось отказаться.

Автор: Tiny House Listings Источник: tinyhouselistings.com

Дом установлен на двухосном прицепе. Снаружи он отделан тёмно-серым сайдингом с вертикальной раскладкой, а крышу сделали металлической. Внутри основную площадь занимает совмещённая кухня-столовая. Здесь установлены мойка, микроволновая печь, холодильник с морозильной камерой и шкафы для хранения. За раздвижной дверью находится компактный санузел с душевой кабиной, раковиной и обычным смывным туалетом. Обеденный стол рассчитан на двух человек.

Дополнительное пространство организовали на двух уровнях под крышей. На большей площадке установлена двуспальная кровать, причём рядом с ней разместили бак для горячей воды. Вторая антресоль заметно меньше и подходит преимущественно для хранения вещей. Для доступа к верхним площадкам предусмотрены стационарная и съёмная лестницы.

Сейчас дом выставлен на продажу за 34 500 долларов. При площади основного этажа менее 12 м² проект показывает, насколько далеко можно зайти в сокращении жилого пространства без полного отказа от привычных бытовых удобств.

Источник: tinyhouselistings

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +114.40
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