Американская FlowBelow разработала 14-килограммовый обвес AeroSlider, чтобы фуры экономили солярку на трассе

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| Новость | Авто и транспорт

Американская компания FlowBelow разработала обвес AeroSlider, чтобы уменьшить расход дизельного топлива у магистральных фур за счёт гашения турбулентности под полуприцепом. Легковесный комплект из колпаков и подвижных щитков снижает потребление горючего на 0,7 литра на каждые 100 километров пути, благодаря чему полностью окупается менее чем за год работы грузовика.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Система монтируется непосредственно на сдвижную колёсную тележку полуприцепа и перемещается вместе с ней при регулировке нагрузки по осям. На трассовых скоростях массивные колёса и подвеска создают под днищем мощные завихрения воздуха, увеличивающие сопротивление. Комплект AeroSlider перенаправляет сходящие воздушные потоки наружу и назад, сглаживая плотную турбулентную зону за колёсами.

Вся конструкция весит менее 14 килограммов, а её установка на обычный фургон или рефрижератор занимает около 45 минут. Независимые тесты компании MVT Solutions подтвердили: сами обтекатели с брызговиками экономят 0,4 литра на 100 километров, а в сочетании с колёсными колпаками суммарная экономия достигает 0,7 литра.

Источник: interestingengineering

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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