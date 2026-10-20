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Американская компания FlowBelow разработала обвес AeroSlider, чтобы уменьшить расход дизельного топлива у магистральных фур за счёт гашения турбулентности под полуприцепом. Легковесный комплект из колпаков и подвижных щитков снижает потребление горючего на 0,7 литра на каждые 100 километров пути, благодаря чему полностью окупается менее чем за год работы грузовика.

Система монтируется непосредственно на сдвижную колёсную тележку полуприцепа и перемещается вместе с ней при регулировке нагрузки по осям. На трассовых скоростях массивные колёса и подвеска создают под днищем мощные завихрения воздуха, увеличивающие сопротивление. Комплект AeroSlider перенаправляет сходящие воздушные потоки наружу и назад, сглаживая плотную турбулентную зону за колёсами.

Вся конструкция весит менее 14 килограммов, а её установка на обычный фургон или рефрижератор занимает около 45 минут. Независимые тесты компании MVT Solutions подтвердили: сами обтекатели с брызговиками экономят 0,4 литра на 100 километров, а в сочетании с колёсными колпаками суммарная экономия достигает 0,7 литра.

Источник: interestingengineering