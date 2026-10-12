Alpine A310 Vision: спорткар длиной 4,55 м и высотой всего 1,18 м возродил стиль 1970-х

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| Новость | Авто и транспорт

Alpine A310 Vision получила кузов длиной 4,55 м и высотой всего 1,18 м, но возвращать купе в серийное производство компания пока не собирается. Французский производитель представил концепт на Парижском автосалоне, переосмыслив спортивную модель A310, дебютировавшую в 1971 году.

Автор: Alpine Источник: www.thesupercarblog.com

Низкий силуэт с расширенными колёсными арками отсылает к спортивным автомобилям 1970-х годов. При этом концепт получил современные аэродинамические элементы, двухцветный кузов с алюминиевыми панелями и чёрной нижней частью, а также полупрозрачный купол над салоном. Узкие передние фары открываются при включении автомобиля, а задние фонари выполнены в виде световой полосы.

Автор: Alpine Источник: www.thesupercarblog.com

Длина машины составляет 4,55 м, ширина в самой широкой задней части — 2,03 м, колёсная база — 2,45 м. Дизайн объединяет черты ранней четырёхцилиндровой A310 и более мускулистой версии V6. Концепт также демонстрирует возможности новой платформы Alpine Performance Platform (APP), на которой компания сможет экспериментировать с пропорциями и конструкцией будущих спорткаров.

Автор: Alpine Источник: www.thesupercarblog.com

Технические характеристики силовой установки Alpine не раскрыла. A310 Vision создана как самостоятельный дизайнерский проект, а не как анонс серийной модели. Её появление приурочили к двум юбилеям: 55-летию оригинальной A310 с четырёхцилиндровым двигателем и 50-летию версии V6, вышедшей в 1976 году.

Источник: thesupercarblog

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +93.40
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