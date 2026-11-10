Airbus отобрал у Boeing рекорд 21-летней давности: A350 провёл в воздухе более суток

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Самый дальний беспосадочный перелёт пассажирского авиалайнера в истории теперь принадлежит Airbus A350-1000ULR. Самолёт преодолел 23 155 км за 24 часа 24 минуты, оставив позади достижение Boeing, которое держалось с 2005 года. Рекорд официально зарегистрировала Книга рекордов Гиннесса 9 ноября 2026 года.

Автор: Qantas Источник: aerospaceglobalnews.com

Испытательный A350-1000ULR вылетел из Мельбурна 27 июля и прибыл в Тулузу утром следующего дня. Чтобы увеличить протяжённость маршрута, Airbus направил самолёт через Тихий океан к Лос-Анджелесу, затем через Северную Америку и Атлантику к Великобритании и Франции. На борту находились 13 человек, включая лётчиков-испытателей Airbus, пилотов Qantas и инженеров. За время перелёта экипаж наблюдал два восхода и два заката.

До этого рекорд принадлежал Boeing 777-200LR: в ноябре 2005 года он преодолел 11 664 морские мили (21 601 км) за 22 часа 42 минуты на маршруте из Гонконга в Лондон. Новый результат Airbus составил 12 503 морские мили (23 155 км) — примерно на 1 554 км больше. Данные полёта независимо проверили Международная авиационная федерация (FAI) и Flightradar24.

Рекордный перелёт стал частью программы испытаний A350-1000ULR, который Airbus разрабатывает для австралийской авиакомпании Qantas. Самолёт получил дополнительный центральный топливный бак в задней части фюзеляжа вместимостью около 20 000 литров. Он увеличивает дальность примерно на 1 000 морских миль и позволит выполнять беспосадочные рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк продолжительностью до 22 часов. Qantas заказала 12 таких машин. Первую ожидают в апреле 2027 года, а запуск регулярных рейсов в Лондон намечен на октябрь того же года.

Источник: aerospaceglobalnews

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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