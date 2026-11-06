Airbus осталось два месяца, чтобы выпустить рекордные 870 самолётов за год

Европейскому авиастроительному концерну Airbus предстоит резко ускорить поставки коммерческих самолётов в конце 2026 года. За ноябрь и декабрь компания должна передать заказчикам ещё 249 лайнеров, чтобы выполнить собственный годовой план примерно в 870 машин. За первые десять месяцев производитель поставил 621 самолёт, поэтому оставшаяся задача потребует более чем двукратного увеличения среднемесячного темпа.

В октябре Airbus передал заказчикам 74 самолёта — на четыре меньше, чем за тот же месяц 2025 года. Это уже третий месяц подряд, когда объём поставок оказывается ниже прошлогоднего. За август, сентябрь и октябрь компания передала в общей сложности 203 лайнера, что на девять машин меньше результата за аналогичный период предыдущего года. При этом за январь — октябрь поставки всё же выросли на 6,2%.

Чтобы достичь цели, Airbus необходимо поставлять в среднем по 124-125 самолётов ежемесячно до конца года. Для сравнения: средний показатель за первые десять месяцев составлял 62,1 машины. Предыдущий годовой рекорд концерна — 863 самолёта — был установлен в 2019 году, поэтому выполнение нынешнего плана позволит превзойти его.

Основную часть октябрьских поставок составили узкофюзеляжные лайнеры: 55 самолётов семейства A320, включая 39 A321neo. Также заказчики получили девять A220, четыре A330 и шесть A350. Ускорению поставок мешают задержки с двигателями и другими комплектующими, а также проблемы с качеством отдельных самолётов. Airbus рассчитывает закрыть годовой план за счёт в том числе лайнеров, уже находящихся на завершающих этапах производства и ожидающих передачи заказчикам.

Источник: aerospaceglobalnews