Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

До недавнего времени для покраски своих воздушных судов главный авиаперевозчик России использовал лакокрасочные материалы зарубежного производства. Теперь ситуация изменилась: один из самолетов Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот» получил новое покрытие, выполненное полностью с применением материалов российского производства.

Первый самолет Airbus авиакомпании «Аэрофлот», покрашенный российскими материалами Автор: Авиация России Источник: aviation21.ru

Airbus A320 в ретро-ливрее, который крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» эксплуатирует с 2013 года, носит название «Добролет» — в честь одноименного предшественника авиакомпании, существовавшего в 1920-х годах. В отличие от стандартной цветовой схемы «Аэрофлота» (серебристый, синий и оранжевый цвета), борт с регистрационным номером RA-73753 (ранее VP-BNT) окрашен в белый и серый цвета с темно-синей полосой вдоль фюзеляжа. Этот дизайн отсылает к оформлению первых реактивных лайнеров «Аэрофлота» 1950-х годов.

В течение последних недель воздушное судно находилось на Минском заводе гражданской авиации. Там самолет прошел полную перекраску: по данным «Аэрофлота», на это ушло 126 кг грунтовки, а также 40 кг белой, 50 кг светло-серой, 10 кг темно-серой и 5 кг синей краски.

Особенность этого события заключается в том, что специалисты в Минске впервые использовали для покраски самолета исключительно материалы российского производства. Ранее «Аэрофлот» и другие российские авиакомпании при обновлении лакокрасочного покрытия полагались на импортные материалы.

Импортозамещение из Ярославля

Использованные лакокрасочные материалы были произведены ярославской компанией «Русские краски». По заявлению «Аэрофлота», это старейшее предприятие отечественной лакокрасочной промышленности, его история насчитывает 185 лет.

Разработанная технологами предприятия отечественная система лакокрасочных покрытий для воздушных судов соответствует самым высоким международным стандартам и полностью заменяет импортные аналоги. Аэрофлота"

По своим качественным характеристикам и технологическим свойствам российские материалы не уступают зарубежным аналогам, которые использовались ранее.

Практическая реализация программы импортозамещения в авиации

По данным «Аэрофлота», с августа 2026 года авиакомпания направила на перекраску двенадцать узкофюзеляжных и шесть широкофюзеляжных самолетов — работы проводились как в Минске, так и на предприятии «Спектр-Авиа» в Ульяновске. При этом, по крайней мере частично, еще использовались импортные лакокрасочные материалы.

Как поясняют в «Аэрофлоте», перед покраской самолета Airbus A320 в ретро-ливрею специалисты совместно с сотрудниками авиакомпании проанализировали свойства новых покрытий и оптимизировали их для конкретных задач. Впоследствии авиаперевозчик сертифицировал продукцию компании «Русские краски» в соответствии с действующими авиационными стандартами, применимыми к покраске воздушных судов.

Вероятно, «Аэрофлот» сможет в будущем при перекраске своих лайнеров полностью отказаться от импортных лакокрасочных материалов. О производственных и логистических возможностях компании «Русские краски» в данном контексте ничего не известно.

Еще несколько лет назад, на фоне западных санкций, появлялись сообщения о том, что в российской авиационной отрасли возник дефицит лакокрасочных материалов. Однако российской стороне удавалось справляться благодаря имеющимся запасам и — предположительно — поставкам, организованным по обходным каналам. Теперь же налажено собственное производство этой продукции.

Источник: Авиация России