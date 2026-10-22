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Китайский совместный проект Chery и Jaguar Land Rover расширяет поставки крупного кроссовера Freelander 8: 31 октября покупателям начнут передавать пятиместную версию. Шестиместный вариант вышел на этап поставок ещё 19 сентября. Модель сочетает силовую установку с увеличителем запаса хода, полный привод и внедорожное шасси.

Длина Freelander 8 составляет 5,12 м, ширина — 2,05 м, колёсная база — 3,04 м. В зависимости от комплектации длина достигает 5,185 м. Пятиместный вариант предложат в трёх исполнениях по цене от 309 900 до 389 900 юаней (примерно 46 300-58 200 долларов).

Силовая установка включает бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 115 кВт, работающий как генератор, и два электродвигателя общей мощностью 610 кВт (818 л. с.). Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды. Аккумулятор ёмкостью 60,33 кВт·ч обеспечивает до 310 км пробега на электротяге по китайскому циклу CLTC.

Внедорожные возможности обеспечивают пневмоподвеска с двумя камерами, подруливающие задние колёса и система выбора режимов движения по грязи, камням и песку. Дорожный просвет достигает 270 мм, глубина преодолеваемого брода — 900 мм. В салоне установлены панорамный дисплей диагональю 46,3 дюйма с разрешением 8K и центральный сенсорный экран на 15,6 дюйма.

Источник: carnewschina