818 л. с. и 270 мм под днищем: Chery и Jaguar Land Rover готовят к поставкам пятиместный Freelander 8

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| Новость | Авто и транспорт

Китайский совместный проект Chery и Jaguar Land Rover расширяет поставки крупного кроссовера Freelander 8: 31 октября покупателям начнут передавать пятиместную версию. Шестиместный вариант вышел на этап поставок ещё 19 сентября. Модель сочетает силовую установку с увеличителем запаса хода, полный привод и внедорожное шасси.

Автор: Chery JLR Источник: carnewschina.com

Длина Freelander 8 составляет 5,12 м, ширина — 2,05 м, колёсная база — 3,04 м. В зависимости от комплектации длина достигает 5,185 м. Пятиместный вариант предложат в трёх исполнениях по цене от 309 900 до 389 900 юаней (примерно 46 300-58 200 долларов).

Силовая установка включает бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 115 кВт, работающий как генератор, и два электродвигателя общей мощностью 610 кВт (818 л. с.). Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды. Аккумулятор ёмкостью 60,33 кВт·ч обеспечивает до 310 км пробега на электротяге по китайскому циклу CLTC.

Внедорожные возможности обеспечивают пневмоподвеска с двумя камерами, подруливающие задние колёса и система выбора режимов движения по грязи, камням и песку. Дорожный просвет достигает 270 мм, глубина преодолеваемого брода — 900 мм. В салоне установлены панорамный дисплей диагональю 46,3 дюйма с разрешением 8K и центральный сенсорный экран на 15,6 дюйма.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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