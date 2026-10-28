8 кВт под ретро-обликом: электрический COOPOP Bobber получил запас хода 120 км

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| Новость | Авто и транспорт

Электрический мини-чоппер COOPOP Bobber разгоняется лишь до 45 км/ч, но обещает проезжать до 120 км на одном заряде. Модель с внешностью кастомного мотоцикла представили для европейского рынка по цене 4490 евро. При массе 90 кг она сочетает классический силуэт боббера с электрическим приводом и съёмными аккумуляторами.

Автор: COOPOP Источник: coopop.bike

Электромотор развивает номинальную мощность 4 кВт, а пиковую — 8 кВт (около 10,7 л. с.). Скорость ограничена электроникой на отметке 45 км/ч из-за отнесения машины к европейской категории L1e. Поэтому, несмотря на мотоциклетную внешность и запас мощности, Bobber рассчитан прежде всего на городские поездки, а не на скоростные загородные маршруты.

Энергию обеспечивает система на 72 В с двумя съёмными литий-ионными аккумуляторами LG ёмкостью по 25 А·ч. Их суммарная энергоёмкость составляет 3,6 кВт·ч. Производитель заявляет запас хода до 120 км, а полная зарядка от бытовой розетки на 230 В занимает около пяти часов. Съёмные батареи можно заносить домой отдельно от мопеда, что упрощает зарядку при отсутствии розетки рядом с парковкой.

Автор: COOPOP Источник: coopop.bike

Модель получила алюминиевую трубчатую раму, подвеску обоих колёс, гидравлические дисковые тормоза и светодиодную оптику. Предусмотрены два режима движения — Eco и Sport, задний ход, USB-разъём и место для пассажира. Максимальная грузоподъёмность составляет 160 кг. В Европе COOPOP Bobber продаётся за 4490 евро; для управления предусмотрены права категории AM или B в соответствии с местными правилами.

Источник: coopop

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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