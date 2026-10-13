32-дюймовые колёса вместо привычных 29: Van Rysel представила первый горный велосипед

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Французский бренд Van Rysel, принадлежащий Decathlon, представил свой первый горный велосипед RCR-XC и сразу выбрал для него нестандартную для кросс-кантри размерность колёс — 32 дюйма. Полностью амортизируемая гоночная модель рассчитана на соревнования высшего уровня. С сезона 2027 года на ней будет выступать команда Decathlon-Ford в Кубке мира по кросс-кантри.

Автор: Van Rysel Источник: bikerumor.com

Разработчики делают ставку на сочетание больших колёс, облегчённой карбоновой рамы и аэродинамики. По данным Van Rysel, рама RCR-XC в размере M на 230 г легче рамы 29-дюймового Rockrider, который команда использовала в 2026 году. Кроме того, испытания в аэродинамической трубе показали снижение затрат мощности на 15,5 Вт при скорости 35 км/ч по сравнению с прежним гоночным велосипедом команды. Это заявление производителя, а не независимый сравнительный тест.

Крупные колёса должны помочь велосипеду легче преодолевать неровности и сохранять скорость на сложных участках трассы. В сочетании с передней подвеской с ходом 130 мм они, по результатам испытаний Van Rysel, также улучшили управляемость на спусках. Разработка велась совместно с гонщиками Decathlon-Ford, а к работе над компонентами привлекли Zipp, RockShox и Vittoria.

Вначале RCR-XC будут использовать профессиональные спортсмены, чтобы проверить конструкцию в условиях Кубка мира. Сроки выхода велосипеда в свободную продажу пока не объявлены. Одежду для горного велосипеда Van Rysel планирует представить широкой публике в 2027 году.

Источник: bikerumor

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