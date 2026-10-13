Американская компания Revel Bikes превратила экспериментальный горный велосипед с 32-дюймовыми колёсами в серийную модель El Jefe Grande. Рама изготовлена из титана, а геометрию переработали после испытаний нескольких прототипов. Производитель рассчитывает, что увеличенные колёса подойдут не только для скоростных поездок по пересечённой местности, но и для длительных велопутешествий.

Главная инженерная задача заключалась в том, чтобы сохранить управляемость велосипеда с колёсами крупнее привычных 29-дюймовых. По словам Revel, ранние варианты подобных конструкций нередко получались слишком вытянутыми и неудобными. Поэтому разработчики изменили геометрию рамы и проверили её на практике, прежде чем перейти к серийному выпуску.

В конструкции применили напечатанную на 3D-принтере титановую рулевую трубу, которую сварили с верхней и нижней трубами рамы. По данным производителя, это первое серийное применение такого решения в велосипедах Revel. В раме также предусмотрены внутренняя прокладка тросов, пять комплектов креплений для фляг и аксессуаров, а также регулируемые дропауты с диапазоном настройки 17 мм. Последние позволяют менять длину колёсной базы или собрать велосипед с одной передачей.

El Jefe Grande рассчитан на шины шириной до 2,4 дюйма, а ход передней вилки в зависимости от конфигурации составляет 100-120 мм. При этом переход к серийному производству не означает, что колёса диаметром 32 дюйма станут новым стандартом: их преимущества зависят от роста велосипедиста, геометрии рамы и условий езды. Revel начала принимать предварительные заказы на модель, которая развивает идеи титановго хардтейла El Jefe, выпускаемого с 2020 года.

Источник: bikerumor