27 л. с. и 187 кг: Harley-Davidson вернула одноцилиндровые мотоциклы в США спустя 49 лет

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| Новость | Авто и транспорт

Компания представила Sprint 440 — сравнительно лёгкий круизер с двигателем объёмом 440 см³, который станет первой одноцилиндровой моделью Harley-Davidson для американского рынка почти за полвека. Предыдущий такой мотоцикл, SX-250, продавался в США в 1978 году. Новинка получила более доступную посадку и конструкцию, рассчитанную в том числе на начинающих мотоциклистов.

Автор: Harley-Davidson Источник: newatlas.com

Sprint 440 оснащён одноцилиндровым двигателем воздушно-масляного охлаждения мощностью 27 л. с. при 6000 об/мин. Максимальный крутящий момент достигает 38 Н·м при 4000 об/мин. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и сцеплением с функциями помощи при переключении и предотвращения блокировки заднего колеса при резком торможении двигателем. Для сравнения, Royal Enfield Meteor 350 развивает 20 л. с. и 27 Н·м, то есть Harley располагает заметно большим запасом мощности и тяги.

Масса Sprint 440 составляет 187 кг, а высота сиденья под нагрузкой — всего 671 мм. Спереди установлена перевёрнутая вилка диаметром 43 мм с ходом 130 мм, сзади — два амортизатора с регулировкой предварительного поджатия пружин. Мотоцикл получил 19-дюймовое переднее и 17-дюймовое заднее литые колёса, дисковые тормоза с ABS, светодиодную оптику и круглый цветной TFT-дисплей диагональю 3,5 дюйма. Также предусмотрены разъём USB-C, указатель передачи и индикатор запаса хода.

Автор: Harley-Davidson Источник: newatlas.com

Новая модель создана Harley-Davidson совместно с индийской Hero MotoCorp. По сути, Sprint 440 развивает платформу Harley-Davidson X 440, но отличается более выраженной круизерной посадкой, низким сиденьем и изменённой геометрией передней части. В Великобритании мотоцикл оценили в 4995 фунтов стерлингов. Американские продажи должны начаться весной 2027 года, причём окончательную сборку для этого рынка организуют на заводе Harley-Davidson в Йорке, штат Пенсильвания.

Источник: newatlas

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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