206 л. с. и пять слоёв краски: Norton выпустила супербайк, который сравнивают с Bentley

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Британская компания Norton представила спортивный мотоцикл Manx R с 1200-кубовым двигателем V4 мощностью 206 л. с. Но внимание к новинке привлекли не только характеристики мотора: производитель нанёс на кузов пять слоёв краски и даже учитывал толщину покрытия при подгонке деталей. По качеству отделки мотоцикл претендует на уровень дорогих автомобилей класса люкс.

Под капотом Manx R установлен новый четырёхцилиндровый двигатель V4 с развалом цилиндров 72 градуса. Он развивает 206 л. с. при 11 500 об/мин и выдаёт 96 фунт-футов (около 130 Н·м) при 9000 об/мин. При разработке силового агрегата инженеры ориентировались не только на максимальную мощность, но и на тягу в среднем диапазоне оборотов. По данным Norton, анализ примерно 135 тысяч миль пробега конкурирующих спортивных мотоциклов показал, что пилоты проводят 99% времени ниже отметки 8000 об/мин.

При этом Norton отказалась от привычного для современных супербайков обилия аэродинамических крылышек и выступающих креплений. Обтекатели получили гладкие поверхности, а верхняя часть двигателя частично открыта взгляду через боковые вставки из углепластика.

В конструкции также использованы односторонний маятник задней подвески и спрятанная под двигателем выпускная система. За торможение отвечают механизмы Brembo Hypure, а приборная панель представляет собой 8-дюймовый сенсорный экран.

Manx R выпускается в четырёх исполнениях: базовом, Apex, Signature и First Edition. Они отличаются настройками подвески, материалами колёс и кузовных деталей, а также отделкой. В Великобритании стоимость начинается от 20 250 фунтов стерлингов, а версия Signature оценивается в 38 750 фунтов. Norton позиционирует Manx R как флагман возрождённой марки, принадлежащей индийской TVS Motor. Мотоцикл уже поступает к дилерам Великобритании и Европы.

Источник: nortonmotorcycles