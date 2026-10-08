170 мм спереди и 155 мм сзади: REEB выпустила необычный эндуро-байк с перевёрнутой вилкой Cane Creek

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| Новость | Авто и транспорт

Компания REEB Cycles объединилась с Cane Creek для выпуска ограниченной версии эндуро-велосипеда STEEZL с необычной для горных велосипедов перевёрнутой вилкой Invert Enduro. Заказ на комплект принимают только с 1 по 31 октября, а сама конструкция сочетает раму с ходом задней подвески 155 мм и переднюю вилку с ходом 170 мм.

Автор: REEB Cycles Источник: bikerumor.com

Основная техническая особенность проекта — Cane Creek Invert Enduro. В отличие от обычной конструкции, её более толстые трубы расположены сверху, а направляющие и втулки находятся ближе к оси колеса. Диаметр верхних труб составляет 45 мм, нижних — 38 мм. Вилка рассчитана на ход 160, 170 или 180 мм, а система SquareLoc рассчитана на повышение торсионной жёсткости. С осью 15 мм производитель заявляет прирост жёсткости на кручение на 17% относительно других перевёрнутых однокоронных вилок.

Сама STEEZL изготовлена REEB в Колорадо и получила алюминиевую заднюю часть подвески, фирменные рокеры, крепёж и подседельный хомут. Для лимитированной серии раму покрывают двухфактурной порошковой краской Lux Nightfall, а с вилкой и рулевой колонкой Cane Creek Hellbender 70 её объединяют одинаковые графические элементы. В качестве заднего амортизатора можно выбрать Cane Creek Kitsuma Coil, Kitsuma Air или Tigon.

Комплект начинается от $5462, срок изготовления после заказа оценивается в 4-6 недель. REEB также предлагает собрать на этой основе полностью готовый велосипед. При этом сама Invert Enduro остаётся необычным компонентом: Cane Creek позиционирует её для тяжёлых и быстрых велосипедов, включая электровелосипеды, где перевёрнутая схема должна обеспечивать большее сцепление переднего колеса с неровной поверхностью.

Источник: bikerumor

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