1497 км/ч за три полёта: Hermeus раскрыла возможности необычного сверхзвукового самолёта

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Американский экспериментальный самолёт Quarterhorse Mk 2.1 преодолел звуковой барьер уже во время третьего испытательного полёта, достигнув скорости 1497 км/ч. Самолёт разогнался до 1,21 Маха менее чем через три месяца после первого полёта.

Аппарат по размерам сопоставим с F-16 и оснащён турбореактивным двигателем Pratt & Whitney F100. В отличие от первого прототипа Mk 1, новая машина почти втрое крупнее. Её разработали как промежуточный этап программы создания самолётов, способных длительно летать на скоростях значительно выше звуковой.

Испытания показали, что переход к сверхзвуковому режиму удалось выполнить за сравнительно короткое время. По данным Hermeus, на четвёртом полёте Mk 2.1 уже достиг скорости 1,6 Маха. Полученные результаты используют при разработке следующих модификаций семейства Quarterhorse.

Следующая версия Mk 2.2 получила двигательную установку Gryphon с усовершенствованным воздухозаборником. Разработчики рассчитывают преодолеть с её помощью рубеж в два Маха. Отдельная задача — справиться с нагревом конструкции и потоком воздуха на больших скоростях.

Источник: interestingengineering