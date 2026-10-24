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Электрическое аэротакси Midnight американской компании Archer Aviation выполнило серию пилотируемых полётов над заливом Сан-Франциско, преодолев за три дня более 200 миль (322 км) и посетив семь городов. Испытания завершили калифорнийский этап демонстрационного тура No Roads Tour. Один из полётов — из аэропорта Окленда в район Marina District в Сан-Франциско — занял около 10 минут, тогда как поездка на автомобиле в условиях пробок может длиться больше часа.

Полёты проходили в сложном воздушном пространстве вокруг трёх крупных аэропортов региона — Сан-Франциско, Окленда и Сан-Хосе. Midnight совершал вылеты и посадки в международном аэропорту Окленда, а маршрут демонстрационного тура включал также Холлистер, Сан-Мартин, Сан-Хосе, Маунтин-Вью и Хейворд.

Максимальная скорость аппарата достигла 131 мили в час (211 км/ч). Компания проверяла, как электрическое аэротакси может работать рядом с обычными пассажирскими самолётами в одном из наиболее загруженных авиационных районов США.

Midnight рассчитан на пилота и четырёх пассажиров. Его силовая установка включает 12 электродвигателей с подъёмными и поворотными воздушными винтами, получающими энергию от шести независимых аккумуляторных блоков.

Archer проектирует аппарат для коротких повторяющихся рейсов протяжённостью примерно 32-80 км с крейсерской скоростью около 241 км/ч и подзарядкой между полётами примерно за 10 минут. В ходе предыдущих испытаний Midnight преодолел около 89 км на одном заряде и поднимался на высоту 10 000 футов (3048 м).

После завершения калифорнийского этапа Archer намерена продолжить демонстрационные полёты в районе Лос-Анджелеса. Компания готовится к участию в американской программе eVTOL Integration Pilot Program, предназначенной для отработки эксплуатации электрических летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки. При этом Midnight ещё предстоит пройти полную сертификацию типа FAA, необходимую для полноценного коммерческого использования.

Источник: archer