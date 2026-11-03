Звездный узор на текстурированном циферблате: Casio представила новые G-Shock с металлическим безелем

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Casio готовит к выпуску две новые модели часов G-Shock из серии 2100. Обе новинки сохранили привычную конструкцию линейки с восьмиугольным металлическим безелем, но получили другое оформление циферблата. Главной особенностью стал узор в виде звезд, который отличает новинки от ранее выпущенных вариантов.

Для создания рисунка производитель применил несколько способов обработки поверхности. В результате циферблат получил объемную текстуру с дополнительными декоративными элементами. Металлические часовые метки выполнены с матовым покрытием, чтобы они оставались хорошо заметными на фоне узора.

Часы имеют относительно компактный корпус размером 45,9 x 40,5 мм при толщине 11 мм. Вес составляет 56 г. В конструкции используются металлические и полимерные детали, причем для изготовления ремешка и некоторых элементов корпуса компания применила биопластик.

По функциональности новинки не отличаются от других представителей серии. Они защищены от ударов и получили защиту от воды 20 АТМ. Питание обеспечивает сменная батарейка, рассчитанная примерно на три года работы.

В числе дополнительных возможностей есть мировое время, секундомер, таймер и пять будильников. Для использования в темноте предусмотрена светодиодная подсветка, освещающая как стрелочный циферблат, так и цифровой экран. Также можно временно убрать стрелки с его поверхности нажатием кнопки, чтобы они не мешали просмотру информации.

В Японии компания оценила каждую модель в 185 долларов США. Предварительные заказы уже открыты, а первые поставки ожидаются в конце ноября.

Источник: Gizmochina