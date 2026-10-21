Золотистый безель с гравировкой дикого барана: Casio представила G-Shock GBM-2100 в честь 2027 года

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На официальном сайте Casio появилась новая модель G-Shock GBM-2100CXG-9A, посвященная 2027 году по восточному календарю. Часы получили оформление с символикой Козы и продолжили серию специальных выпусков бренда, приуроченных к животным китайского зодиака.

Автор: Casio Источник: www.casio.com

Внешне новинка сочетает черный циферблат, золотистый металлический безель и красные элементы. Главным отличием от обычных версий GBM-2100 стали изображения животных. На безеле с помощью лазерной гравировки нанесен рисунок бхарала, которого также называют голубым бараном. Это дикое животное обитает в горных районах Азии. Корпус шириной 49,3 мм дополняет черный полимерный ремешок.

Часы поддерживают подключение к смартфону по Bluetooth. С его помощью можно автоматически корректировать время и пользоваться функцией поиска смартфона. Среди других возможностей предусмотрены секундомер, таймер и будильники. За питание отвечает система Tough Solar, позволяющая заряжать часы от солнечного и искусственного света.

Как и другие представители серии G-Shock, модель рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях. Производитель заявляет водонепроницаемость 20 АТМ, поэтому часы подходят для плавания и других занятий на воде.

Новинка уже появилась на официальном сайте компании в Таиланде. Ожидается, что продажи начнутся в декабре. При этом компания пока не сообщила стоимость новинки и не уточнила, планируется ли ее выпуск в других регионах.

Источник: Casio

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