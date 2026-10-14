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Компания Citizen подготовила лимитированную версию часов Attesa Ever Since. Главной особенностью модели стал циферблат в глубоких синих тонах, оформленный в духе заснеженных гор на рассвете. Рисунок напоминает горные вершины, а металлические элементы создают эффект солнечных лучей, пробивающихся сквозь зимний пейзаж.

В нижней части циферблата находится индикатор фаз Луны с белым изображением спутника на голубом фоне. Такое оформление компания разработала специально для этой модели. При этом индикатор не требует постоянной ручной настройки: механизм H874 с системой Luna Program самостоятельно рассчитывает текущую фазу Луны и обновляет показания. Также можно выбрать вариант отображения для Северного или Южного полушария.

Часы оснащены фирменной системой Eco-Drive, которая позволяет получать энергию от света, поэтому регулярно менять батарейку не нужно. За точность времени отвечает радиосинхронизация, а функция Direct Flight позволяет переключаться между 24 часовыми поясами с помощью заводной головки. Если часы полностью заряжены, в энергосберегающем режиме они могут работать более двух лет.

Корпус диаметром 41,5 мм и браслет изготовлены из титана Super Titanium с покрытием Duratect, защищающим поверхность от царапин. В оснащение также входят сапфировое стекло с антибликовым покрытием, светящиеся стрелки и часовые метки. Заявленная водонепроницаемость составляет 10 АТМ.

Новинка поступит в продажу в ноябре. Всего планируется выпустить 2400 экземпляров, а ориентировочная цена составит 1200 долларов США. В каких странах появится новинка, компания пока не сообщила.

Источник: Notebookcheck