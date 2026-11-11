Всего 150 экземпляров: Nubeo выпустила часы NASA с необычным секретом на циферблате

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Часы с секретом, который нельзя обнаружить при обычном освещении, представила компания Nubeo. Модель Elysium Automatic NASA Limited Edition Blue Galaxy получила скрытую надпись, проявляющуюся под ультрафиолетом. Всего выпустят 150 таких экземпляров.

Автор: Nubeo Источник: nubeowatches.com

Космическая тема продолжается и внутри корпуса. На роторе автоматического механизма Miyota выгравирована фраза «Failure is not an option» — «Неудача не вариант». Её можно увидеть через прозрачную заднюю крышку. Сам механизм работает от движения руки и не требует батарейки.

Корпус выполнен из нержавеющей стали, его диаметр составляет 45 мм, толщина — 13,5 мм. Синий циферблат дополнен символикой NASA, светящимися элементами и минеральным стеклом с антибликовым покрытием. Водозащита достигает 5 ATM, масса часов составляет 110 г.

Автор: Nubeo Источник: nubeowatches.com

Blue Galaxy — один из трёх вариантов серии. Вместе с ним представлены Dark Frontier и Cosmic Navigator, причём каждый вариант ограничен 150 экземплярами. Всего коллекция насчитывает 450 часов.

Источник: nubeowatches

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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