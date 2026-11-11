Всего 150 экземпляров: Nubeo выпустила часы NASA с необычным секретом на циферблате

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Часы с секретом, который нельзя обнаружить при обычном освещении, представила компания Nubeo. Модель Elysium Automatic NASA Limited Edition Blue Galaxy получила скрытую надпись, проявляющуюся под ультрафиолетом. Всего выпустят 150 таких экземпляров.

Космическая тема продолжается и внутри корпуса. На роторе автоматического механизма Miyota выгравирована фраза «Failure is not an option» — «Неудача не вариант». Её можно увидеть через прозрачную заднюю крышку. Сам механизм работает от движения руки и не требует батарейки.

Корпус выполнен из нержавеющей стали, его диаметр составляет 45 мм, толщина — 13,5 мм. Синий циферблат дополнен символикой NASA, светящимися элементами и минеральным стеклом с антибликовым покрытием. Водозащита достигает 5 ATM, масса часов составляет 110 г.

Blue Galaxy — один из трёх вариантов серии. Вместе с ним представлены Dark Frontier и Cosmic Navigator, причём каждый вариант ограничен 150 экземплярами. Всего коллекция насчитывает 450 часов.

Источник: nubeowatches