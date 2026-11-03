Вместо онлайна — на базар: зумеры неожиданно открыли для себя вещевые рынки

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Пока старшее поколение осваивает доставку в один клик, представители поколения Z потянулись на традиционные вещевые рынки, вроде столичного «Садовода». Походы за покупками в торговые ряды молодежь окрестила «рынкингом» (или «рынингом»), превратив это в модный тренд с обязательными видеообзорами покупок в соцсетях.

Автор: ChatGPT Источник: chatgpt.com

Как выяснили корреспонденты радио «Бизнес FM», побег молодежи из цифровых маркетплейсов в реальные павильоны объясняется чистым прагматизмом и тягой к экзотике, каковой для зумеров стало живое общение. В интервью радиостанции одна из студенток, практикующих «рынкинг», выделила главные плюсы такого шопинга. Во-первых, это возможность существенно сэкономить на базовом гардеробе, который по качеству не уступает ассортименту онлайн-платформ. Во-вторых, на рынке вещь можно оценить на ощупь до оплаты, избежав неприятных сюрпризов, когда на фото показано одно, а приезжает совсем другое. Наконец, молодежь привлекает сам процесс торга с продавцами, ради которого они готовы мириться даже с отсутствием привычного комфорта торговых центров и специфическим «сервисом».

Сами работники рынков в беседе с корреспондентами «Бизнес FM» приток юной аудитории подтверждают. По их наблюдениям, за недорогими обновками в последнее время все чаще приходят именно молодые девушки.

Впрочем, экономисты не спешат списывать это явление исключительно на причуды зумеров. Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Бессонов в комментарии для радио «Бизнес FM» отметил, что в основе тренда лежит общая усталость общества от смартфонов и дефицит простого человеческого контакта. Кроме того, эксперт напомнил, что онлайн-ретейл закрывает потребность лишь в стандартных покупках, тогда как выбор свежих продуктов или качественной одежды по-прежнему требует личного присутствия и визуального контроля.

Разумеется, романтику базарных рядов разделяют не все представители юного поколения. Для части зумеров рынок остается синонимом бытового дискомфорта. В качестве противоположного примера в материале радиостанции приводится позиция студента из Челябинска: детские воспоминания о примерке одежды «стоя на картонке» навсегда отбили у него желание возвращаться в подобные места, поэтому свои деньги он предпочитает оставлять в классических магазинах и на маркетплейсах.

Тем не менее ренессанс традиционной уличной торговли уже оценили и сами предприниматели. Некоторые селлеры, потерявшие свой товар из-за чрезвычайных происшествий на складах крупных маркетплейсов, в качестве антикризисной меры они открыли точки на обычных вещевых рынках — и торговля в офлайне идет весьма успешно.

Источник: BFM.ru

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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Автор DMyakin Рейтинг +216.60
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