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Компания Timex выпустила новые Intrepid x Dimepiece. Модель Blackout Edition получила черное оформление корпуса, которое сочетается со светлым циферблатом. В качестве одного из источников вдохновения для дизайна новинки производитель назвал Лару Крофт из серии игр Tomb Raider. Новинка продолжает прошлогоднюю серию, но отличается от предшественника прежде всего внешним видом.

Часы выполнены в 36 мм корпусе из нержавеющей стали. Кремовый циферблат выделяется на фоне черного металла, а фиолетовые детали добавляют контраста. В этом цвете оформлены секундная стрелка, отметка на 12 часах и кнопка включения подсветки. Еще одна особенность конструкции — заводная головка, смещенная к отметке «4 часа».

Модель оснащена вращающимся безелем для отсчета времени и ремешком из черного каучука. Его можно быстро снять и заменить благодаря специальным креплениям. За работу часов отвечает кварцевый механизм с питанием от батарейки, а циферблат защищен минеральным стеклом. Водонепроницаемость составляет 10 АТМ, поэтому часы подходят для плавания. Фирменная подсветка дает возможность различать показания циферблата в темноте.

В Великобритании новые часы поступили в продажу по цене 225 фунтов стерлингов. В США модель стоит 270 долларов США.

Источник: Timex