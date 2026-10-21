Вдохновленные Ларой Крофт из Tomb Raider: Timex представила Intrepid x Dimepiece Blackout Edition с кремовым циферблатом

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Одежда и аксессуары

Компания Timex выпустила новые Intrepid x Dimepiece. Модель Blackout Edition получила черное оформление корпуса, которое сочетается со светлым циферблатом. В качестве одного из источников вдохновения для дизайна новинки производитель назвал Лару Крофт из серии игр Tomb Raider. Новинка продолжает прошлогоднюю серию, но отличается от предшественника прежде всего внешним видом.

Автор: Timex Источник: timex.co.uk

Часы выполнены в 36 мм корпусе из нержавеющей стали. Кремовый циферблат выделяется на фоне черного металла, а фиолетовые детали добавляют контраста. В этом цвете оформлены секундная стрелка, отметка на 12 часах и кнопка включения подсветки. Еще одна особенность конструкции — заводная головка, смещенная к отметке «4 часа».

Модель оснащена вращающимся безелем для отсчета времени и ремешком из черного каучука. Его можно быстро снять и заменить благодаря специальным креплениям. За работу часов отвечает кварцевый механизм с питанием от батарейки, а циферблат защищен минеральным стеклом. Водонепроницаемость составляет 10 АТМ, поэтому часы подходят для плавания. Фирменная подсветка дает возможность различать показания циферблата в темноте.

В Великобритании новые часы поступили в продажу по цене 225 фунтов стерлингов. В США модель стоит 270 долларов США.

Источник: Timex

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 303 0
Автор Zloi Рейтинг +5241.20
Блог Одежда и аксессуары 183 1526 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

✦ ИИ  Почему две одинаковые нейросети могут давать совершенно разные ответы

Одна и та же языковая модель может отлично справляться с программированием в одном сервисе и допускать странные ошибки в другом. Причём название модели совпадает, пользователь отправляет...

Откуда в магазинах столько молока и сливочного масла, если коров почти нигде не видно

В молочном отделе супермаркета иногда задерживаюсь дольше обычного. На одной полке десятки упаковок молока, рядом сливки, сметана, творог, йогурты и сливочное масло. Причём у каждого производителя...

Капли Большого взрыва: физики впервые получили материю ранней Вселенной из легких ядер кислорода

Обычное вещество во Вселенной устроено иерархически: атомы состоят из электронов и атомных ядер, ядра собраны из протонов и нейтронов (общее название этих частиц — нуклоны), а внутри...

Русский Париж: в Доме русского зарубежья открылась новая выставка

Новый проект, куратором которого выступил московский коллекционер С. А. Подстаницкий, рассказывает о коротком (вековом) периоде русско-французских отношений с 1814 по 1914 годы. Это период, когда...

Болгарка, которая пригодится в самых неожиданных ситуациях: обзор ИНТЕРСКОЛ УШМВ-125/1300Э

Угловая шлифовальная машина, или просто болгарка, обычно ассоциируется со стройкой, ремонтом и работой в гараже. Но иногда этот инструмент выручает в ситуациях, для которых изначально его никто не...