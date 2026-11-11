В честь 50-летия фильма «Рокки» компания Timex возродила дизайн часов 1976 года: новая модель Viscount получила юбилейный логотип

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Компания Timex подготовила специальную версию механических часов Viscount 1976, посвященную 50-летию выхода фильма «Рокки». Модель получила дизайн с отсылками к 1976 году, когда состоялась премьера знаменитой картины с Сильвестром Сталлоне. При этом вместо кварцевого механизма в ней используется автоматический механизм японского производства.

Автор: Timex Источник: timex.com

Часы получили корпус из нержавеющей стали диаметром 38 мм. На циферблате с рельефной поверхностью размещены золотистые метки и стрелки, а рядом с отметкой «3 часа» находится окошко даты. За сохранение винтажного облика также отвечает выпуклое акриловое стекло — подобное решение было характерно для часов прошлых десятилетий.

Автор: Timex Источник: timex.com

Главным отличительным элементом стал юбилейный логотип «Рокки» золотистого цвета, размещенный прямо на циферблате. На задней стороне корпуса предусмотрена прозрачная крышка, через которую можно увидеть механизм. Там же нанесена памятная эмблема и выгравирован индивидуальный номер экземпляра. Это подтверждает, что компания намерена выпустить модель ограниченным тиражом.

Автор: Timex Источник: timex.com

Внутри установлен автоматический механизм Miyota 8215 с запасом хода около 40 часов. Он использует энергию движений руки владельца, поэтому отдельная батарейка для работы часов не требуется. В комплект входит стальной браслет, который при желании можно заменить другим ремешком без специальных инструментов.

Производитель пока не объявил стоимость новинки и не сообщил, сколько экземпляров войдет в юбилейную серию. Часы также еще не появились в официальном интернет-магазине компании. Дата начала продаж пока не раскрывается.

Источник: Gizmochina

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