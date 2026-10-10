В 300 раз дешевле Rolex Day-Date, но с похожим дизайном: Timex представила новые часы Legacy с двумя кожаными ремешками

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Timex представила новые Legacy Day and Date с темно-зеленым циферблатом и двумя кожаными ремешками. Часы получили классическое оформление с календарем, напоминающее дизайн знаменитых Rolex Day-Date, но стоят значительно дешевле швейцарской модели.

Автор: Timex Источник: shop.timexindia.com

Новинка отличается от ранее выпущенных версий коллекции прежде всего внешним видом и комплектацией. Вместо металлического браслета компания выбрала кожаные ремешки, причем сразу два: коричневый и зеленый. Их можно менять в зависимости от предпочтений и ситуации, а специальные крепления позволяют сделать это без дополнительных инструментов.

Часы получили стальной корпус диаметром 41 мм. Главной особенностью оформления стал темно-зеленый циферблат с рисунком в виде расходящихся от центра лучей. При изменении освещения его поверхность играет оттенками. Серебристые стрелки и часовые метки дополняют дизайн, а гладкий безель отличает модель от Rolex Day-Date с характерной рифленой окантовкой.

Автор: Timex Источник: shop.timexindia.com

На циферблате расположены два календарных окошка: одно показывает день недели, другое дату. Полное название дня недели отображается в верхней части, а указатель даты находится справа. Такое сочетание функций и расположение элементов делают часы похожими на классические модели Rolex, хотя технически это более простое устройство.

За работу новинки отвечает кварцевый механизм с батарейным питанием. Корпус защищен от воды при давлении до 5 АТМ. Этого достаточно для обычных бытовых ситуаций, однако использовать часы для серьезных погружений не рекомендуется.

Новая модель уже появилась в продаже в Индии. Там за нее просят около 160 долларов США. В ближайшие недели ожидается выход часов на другие рынки.

Источник: Notebookcheck

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