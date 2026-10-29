Undone добавила в линейку Aquadeep дайверские часы с «Большой волной» Хокусая на циферблате

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В линейке дайверских часов Undone Aquadeep представлена лимитированная модель The Great Wave, посвящённая гравюре Кацусики Хокусая (Katsushika Hokusai) «Большая волна в Канагаве». Левую часть циферблата занимает рельефная синяя волна с белой пеной, а правую покрывает сусальное золото 24 карата, которое накладывают вручную. В нижней части виден силуэт горы.

Автор: Undone Источник: www.gearpatrol.com

По словам бренда, благодаря слоям цвета и золота рисунок получает объём, а блики меняются в зависимости от освещения. Дату показывает окошко на отметке «3 часа», а часовые метки и стрелки имеют светящееся заполнение. Корпус диаметром 43,5 мм (у безеля 43 мм) сделан из титана 2-го класса с синим покрытием IP, безель керамический, а стекло сапфировое с двойным куполом. Длина от ушка до ушка составляет 51,1 мм, толщина вместе со стеклом 16,5 мм.

Часы работают на японском механизме NH35A с автоподзаводом. Тему гравюры продолжает обратная сторона: ротор получил синий принт с волной, а на стекле задней крышки нанесены принт и номер экземпляра. Водозащита, по данным Undone, рассчитана на 500 метров.

Автор: Undone Источник: www.gearpatrol.com

В комплект входят два ремешка шириной 22 мм: синий миланский плетёный и тёмно-синий из ткани Cordura.

За часы просят 663,95 евро.

Источник: Gear Patrol

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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