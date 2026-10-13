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Timex выпустила две новые модели часов с персонажами Peanuts, посвященные осенним праздникам. Одна версия оформлена в духе Хэллоуина, а другая отсылает к мексиканскому Día de los Muertos. В обоих случаях компания использовала популярную модель Weekender, изменив оформление циферблата и кожаного ремешка.

Часы Pumpkin получили серый циферблат с изображением Снупи, который устроился на большой оранжевой тыкве. На голове у него сидит Вудсток. Рисунок занимает почти всю центральную часть циферблата, а серебристые стрелки и обычные часовые метки дополняют композицию. Коричневый ремешок украшен изображениями летучих мышей.

Вторая модель посвящена Día de los Muertos. На циферблате Снупи окружен цветами и узорами, напоминающими традиционные сахарные черепа. Образ дополняет шляпа с мелкими деталями, а черный кожаный ремешок получил тисненый орнамент.

По характеристикам обе новинки практически одинаковы. Они оснащены кварцевым механизмом, минеральным стеклом и корпусом диаметром 40 мм. Часы выдерживают давление воды до 5 ATM, а фирменная подсветка позволяет рассмотреть рисунки на циферблатах в темноте. Для питания используются сменные батарейки.

В британском интернет-магазине бренда обе модели стоят 155 фунтов стерлингов, или около 210 долларов США. Информации о выходе новинок на других рынках пока нет.

Источник: Notebookcheck