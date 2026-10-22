Tissot выпустила необычные часы PRX Skeleton: открытый механизм, ручной завод и возможность носить на руке или в кармане
Tissot выпустила новые часы PRX Skeleton Damian Lillard, созданные совместно с баскетболистом Дэмианом Лиллардом. Новинка получила полностью открытый циферблат, механический механизм с ручным заводом и комплект для ношения часов в кармане.
Корпус диаметром 44 мм изготовлен из нержавеющей стали. Толщина корпуса новинки составляет 11,2 мм, масса — 95 г. Часы оснащены сапфировым стеклом с защитой от царапин и антибликовым покрытием. Через прозрачную заднюю крышку можно рассмотреть механизм, а также увидеть подпись баскетболиста. Заявленная водонепроницаемость достигает 10 АТМ.
Вместо привычного циферблата используется скелетонизированная конструкция, открывающая обзор внутренних деталей. В оформлении применены бордовые элементы, связанные со стилем Лилларда. На отметке «9 часов» расположился малый секундный индикатор с золотистой стрелкой. Две вертикальные линии в ее оформлении напоминают знак доллара. На окружающем кольце размещена надпись «Dame Time» — отсылка к прозвищу, связанному с решающими бросками баскетболиста.
В отличие от многих других часов серии PRX, использующих автоматический механизм, эта модель оснащена механизмом с ручным заводом. Запас хода достигает 52 часов. Часовая и минутная стрелки покрыты люминесцентным составом, который помогает считывать показания при слабом освещении.
В комплект входит пара сменных ремешков: резиновый и кожаный. Главная особенность комплектации — кожаный держатель с цепочкой. С его помощью корпус можно снять с ремешка и носить в кармане либо закрепить на сумке.
Часы уже появились в официальном магазине компании. Сейчас в США модель стоит $2075.
Источник: Notebookcheck
0 комментариев
Добавить комментарий