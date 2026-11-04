Timex выпустила лыжную коллекцию T80 со Снупи — но плавать в ней нельзя

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| Новость | Одежда и аксессуары

Timex представила в США коллекцию Peanuts x Timex T80 Snoopy Ski: две цифровые модели со Снупи на лыжах, стальным браслетом и зимними сюжетами на циферблате. Часы уже продаются на сайте производителя: серебристая версия стоит $149, версия с золотистым покрытием — $169.

Автор: Timex Источник: timex.eu

Главное отличие новинок — не техника, а оформление. Серебристая модель TW2Y76700 получила светлый зимний пейзаж с горами и снежинками, а золотистая TW2Y76800 — тёмно-синий циферблат с ретро-полосами и изображением Снупи. В обоих случаях персонаж показан в лыжных очках и с лыжами в руках.

По начинке это обычный T80: кварцевый цифровой механизм с батареей CR2016, хронограф, ежедневный будильник, дата и подсветка Indiglo. Корпус имеет диаметр 34,5 мм при толщине 10,5 мм, расстояние между ушками составляет 43 мм, а вес — около 77 г. Браслет шириной 18 мм оснащён саморегулирующейся застёжкой.

Автор: Timex Источник: timex.eu

При цене до $169 это скорее сезонный аксессуар, чем часы для спорта: стекло акриловое, а водозащита ограничена 30 метрами. Производитель допускает лишь случайные брызги и мытьё рук; для душа, плавания или долгого контакта со снегом модели не предназначены.

Источник: timex

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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