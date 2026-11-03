Timex возродила спортивные часы Ironman 8-Lap 1986 года к 40-летию: 31 грамм и память на восемь кругов

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Компания Timex представила юбилейную серию цифровых часов Ironman 8-Lap, приуроченную к 40-летию линейки. Новинки сохраняют узнаваемый дизайн спортивных часов 1980-х годов, включая крупный цифровой дисплей и физические кнопки управления. При этом производитель не стал превращать юбилейную модель в сложные смарт-часы: ставка сделана на классический электронный формат с секундомером и таймером.

Автор: Timex Источник: timex.eu

Юбилейные версии получили корпус из смолы и цифровой экран с подсветкой Indiglo. Часы поддерживают секундомер с памятью на восемь кругов, что особенно полезно для интервальных тренировок и отслеживания результатов на дистанции. В конструкции предусмотрены будильник, таймер обратного отсчёта и водонепроницаемость.

Юбилейная версия TW5M75900 отличается полупрозрачным синим корпусом и ремешком, красным безелем и специальной гравировкой на задней крышке. Вторая модель, TW5M54300, выполнена в сером корпусе с чёрным ремешком и оранжевыми кнопками. Её масса составляет всего 31,19 г, высота корпуса — 11 мм. Обе версии оснащены кварцевым цифровым механизмом с батарейкой CR2016, а экран защищён акриловым стеклом.

Стоимость серой модели составляет 119 долларов, юбилейной — 129 долларов. На момент публикации обе версии числились на американском сайте Timex как отсутствующие в наличии. Возвращение Ironman 8-Lap приурочено к 40-летию оригинальной модели, появившейся в 1986 году. Часы сохранили концепцию спортивного хронометра, рассчитанного на тренировки, с крупными кнопками, секундомером и возможностью запоминать результаты восьми кругов.

Источник: timex

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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