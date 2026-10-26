Timex добавила африканские орнаменты в свои винтажные часы Marlin: одна модель получила два сменных ремешка, а другая синий циферблат

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Timex совместно с брендом очков Vontélle выпустили две модели часов Marlin. Главной особенностью коллекции стали африканские текстильные орнаменты, которые использовали в оформлении ремешков и циферблатов.

Более дорогая версия получила черный циферблат с золотистыми стрелками, календарем и дополнительными шкалами. Корпус 40 мм выполнен из нержавеющей стали и имеет полированную поверхность. Главная особенность комплекта заключается в наличии двух сменных тканевых ремешков шириной 20 мм. Один украшен узором мудклот, а второй выполнен с орнаментом в стиле кенте. Часы оснащены кварцевым механизмом с функцией хронографа, позволяющей измерять отдельные временные промежутки.

Вторая модель отличается более сдержанным дизайном. Вместо черного циферблата здесь используется синий с шевронным узором, а вместо хронографа установлен обычный кварцевый механизм. При этом стрелки и часовые метки покрыты составом, помогающим видеть время в темноте. В комплект включен синий кожаный ремешок с креплениями для быстрой замены без специальных инструментов.

Обе новинки объединяет выпуклое акриловое стекло, придающее часам винтажный облик. Оно легче многих альтернативных материалов, но может царапаться, хотя небольшие повреждения обычно можно убрать полировкой. Водонепроницаемость обеих моделей составляет 5 АТМ. Это позволяет не беспокоиться о случайных брызгах и пользоваться часами при некоторых занятиях на воде, однако для дайвинга они не предназначены. Таким образом, различия между версиями сводятся прежде всего к оформлению, типу ремешка и наличию хронографа.

В продажу поступили модель с хронографом в подарочном наборе за 330 долларов США и более простые часы с тремя стрелками за 200 долларов США. Обе новинки уже доступны на американском сайте бренда.

Источник: Gizmochina