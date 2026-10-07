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Citizen расширила британскую линейку Attesa двумя новыми моделями. Часы получили одинаковую техническую основу, но отличаются оформлением.

Диаметр корпуса у новинок — 42 мм. В конструкции используется титан Super Titanium, однако внешний вид моделей заметно различается. Одна версия выполнена в темной цветовой гамме: корпус и браслет имеют серое DLC-покрытие, безель окрашен в черный цвет, а циферблат сделан синим. У второй модели, напротив, корпус имеет светлый серебристый оттенок, который сочетается с синим безелем и белым циферблатом.

Часы рассчитаны на повседневное использование и получили водозащиту 10 АТМ. За циферблатом установлено сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Обе модели работают на механизме H800 и используют фирменную систему Eco-Drive. Она преобразует свет в энергию и накапливает ее во встроенном аккумуляторе, поэтому менять обычную батарейку не требуется.

Еще одна особенность новинок — автоматическая корректировка времени. Часы поддерживают радиосинхронизацию и могут получать сигналы от атомных часов. Благодаря этому при поездках между часовыми поясами пользователю не нужно каждый раз вручную выставлять точное время. Набор функций включает хронограф, календарь и отдельные индикации даты и дня недели. Есть также указатель запаса энергии, который показывает текущий уровень заряда.

Обе версии уже появились в британском каталоге производителя, а стоимость каждой составляет 995 фунтов стерлингов.

Источник: Gizmochina