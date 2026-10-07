Темный титан с синим циферблатом или серебристый корпус с белым: Citizen выпустила две новые модели Attesa

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Одежда и аксессуары

Citizen расширила британскую линейку Attesa двумя новыми моделями. Часы получили одинаковую техническую основу, но отличаются оформлением.

Автор: Citizen Источник: www.gizmochina.com

Диаметр корпуса у новинок — 42 мм. В конструкции используется титан Super Titanium, однако внешний вид моделей заметно различается. Одна версия выполнена в темной цветовой гамме: корпус и браслет имеют серое DLC-покрытие, безель окрашен в черный цвет, а циферблат сделан синим. У второй модели, напротив, корпус имеет светлый серебристый оттенок, который сочетается с синим безелем и белым циферблатом.

Часы рассчитаны на повседневное использование и получили водозащиту 10 АТМ. За циферблатом установлено сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Обе модели работают на механизме H800 и используют фирменную систему Eco-Drive. Она преобразует свет в энергию и накапливает ее во встроенном аккумуляторе, поэтому менять обычную батарейку не требуется.

Еще одна особенность новинок — автоматическая корректировка времени. Часы поддерживают радиосинхронизацию и могут получать сигналы от атомных часов. Благодаря этому при поездках между часовыми поясами пользователю не нужно каждый раз вручную выставлять точное время. Набор функций включает хронограф, календарь и отдельные индикации даты и дня недели. Есть также указатель запаса энергии, который показывает текущий уровень заряда.

Обе версии уже появились в британском каталоге производителя, а стоимость каждой составляет 995 фунтов стерлингов.

Источник: Gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 414 0
Автор Zloi Рейтинг +5239.30
Блог Одежда и аксессуары 183 1500 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как супервспышки на Солнце спасли молодую Землю от вечных льдов: новое объяснение теплого климата в архее

Около четырех миллиардов лет назад, в архейскую и катархейскую эры, Солнце излучало значительно меньше тепла, чем сегодня. Согласно моделям звездной эволюции, в ядре молодой звезды водород только...

Животные появились на 200 миллионов лет раньше: как они выжили на Земле-снежке

В науке о развитии жизни на Земле есть фундаментальное противоречие, которое десятилетиями разделяет геологов, палеонтологов и генетиков. Вопрос звучит просто: когда именно на нашей планете...

Почему динго не стали домашними собаками, хотя тысячи лет жили рядом с людьми

Если посмотреть на динго, трудно сразу понять, чем он отличается от обычной собаки. Рыжеватая шерсть, стоячие уши, вытянутая морда, пушистый хвост. Внешне он напоминает помесь нескольких знакомых...

Обзор программатора домофонных ключей RFID и iButton RW-1990 и TMC-02

Сделать дубликат домофонного ключа рано или поздно приходится многим владельцам квартир. Потеря, поломка или необходимость выдать ключ нескольким членам семьи — причины могут быть...

Побег от цивилизации с комфортом: что посмотреть на Азорских островах в осенний сезон

Рано или поздно каждый человек, оглядываясь, понимает: пора уходить от людей. В лес, в горы — неважно, главное, чтобы в радиусе километра надоедать могли только птички. Но в поисках...

Почему на записи с камеры 8 Мп не видно лица: ошибки при самостоятельной установке видеонаблюдения

Каких ошибок стоит избегать владельцам частных домов при выборе, подключении и настройке камер видеонаблюдения: практические советы специалиста с семилетним опытом установки камер и охранных систем