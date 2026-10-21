Роскачество выявило нарушения у 16 брендов школьных брюк: партии снимают с продаж

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| Новость | Одежда и аксессуары

Очередной мониторинг российского рынка детской одежды, проведенный экспертами Роскачества, выявил массовые нарушения в сегменте школьных брюк для мальчиков. Из 21 протестированной торговой марки несоответствия стандартам качества обнаружились сразу у 16 брендов. Лабораторные испытания зафиксировали фальсификацию состава сырья, использование потенциально опасных «не дышащих» синтетических материалов, а также превышение допустимых концентраций фенола. Полученные результаты были оперативно переданы в контрольно-надзорные ведомства, включая Роспотребнадзор и налоговую службу.

Автор: Gemini Источник: gemini.google.com

Реакция торговой отрасли оказалась беспрецедентно быстрой. Производители и крупные ретейлеры начали экстренную зачистку полок и онлайн-площадок. Компании «Царина», «Полишинель», а также поставщики брендов Kapika, Neschool и Diphee полностью остановили реализацию опасных партий, инициировали внутренние проверки технологических процессов и организовали возврат товаров со складов маркетплейсов вроде Wildberries и Ozon. В то же время торговая сеть Truvor полностью разорвала отношения с недобросовестным изготовителем, а бренд Crazy Beaver по собственной инициативе аннулировал сертификаты соответствия на забракованную продукцию и утилизировал остатки.

Со стороны государства последовала жесткая реакция. Региональные управления Роспотребнадзора вынесли официальные предостережения десяткам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, допустивших выпуск несертифицированной одежды. Надзорные ведомства направили обязательные требования в адрес интернет-площадок для пресечения оборота опасного текстиля, а налоговые органы начали проверки соблюдения кассовой дисциплины у выявленных нарушителей.

Изображение сгенерировано: gemini

Источник: Роскачество — официальный сайт | Портал для умного покупателя

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Наука и космос, флора и фауна. Для связи: kifloblog@yandex.ru
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Автор pchyolka   Рейтинг +540.20
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