Римские и арабские цифры на одном циферблате: Timex показала редкую версию Marlin

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Американская Timex представила лимитированную версию часов Marlin California Dial Limited Edition, в которой римские и арабские цифры соседствуют на одном циферблате. Компания выпустит всего 200 пронумерованных экземпляров. Модель получила механический механизм с ручным заводом и корпус в стиле часов 1960-х годов.

Автор: Timex Источник: www.gizmochina.com

Необычная разметка называется California Dial. В верхней части чёрного циферблата расположены римские цифры, в нижней — арабские. Отметки на позициях 3, 6 и 9 часов выполнены в виде горизонтальных штрихов. Золотистые элементы контрастируют с тёмным фоном, а стрелки покрыты люминесцентным составом для лучшей видимости в темноте.

Часы получили корпус из нержавеющей стали диаметром 34 мм и толщиной 13,5 мм. Вес составляет 33,2 г. Выпуклое акриловое стекло поддерживает винтажный облик, но уступает сапфировому по устойчивости к царапинам. Внутри установлен механизм с ручным заводом: владельцу придётся регулярно подзаводить часы вращением заводной головки. Водозащита составляет 30 метров, поэтому модель рассчитана на случайные брызги и мытьё рук, но не на плавание.

Стоимость Timex Marlin California Dial Limited Edition составляет 299 долларов. Первые 100 экземпляров представили на часовой выставке Windup Watch Fair в Нью-Йорке, а оставшиеся 100, с номерами от 101 до 200, поступили в продажу через американский интернет-магазин Timex. Индивидуальный номер каждого экземпляра выгравирован на задней крышке корпуса.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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