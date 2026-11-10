Популярная серия Tissot PRX получила специальное исполнение с крошечным львом на секундной стрелке: часы созданы вместе с актером Ли Дон Уком

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Компания Tissot выпустила специальную версию часов PRX, созданную при участии актера Ли Дон Ука. Ее главная отличительная черта — крошечный белый лев на секундной стрелке. Это Укдонг, мультяшный персонаж, придуманный в рамках сотрудничества с актером. У него даже есть небольшая узнаваемая деталь: поднятый вверх большой палец. Изображение льва также появилось на задней крышке часов.

Новинка сохранила привычный облик семейства PRX с металлическим корпусом диаметром 35 мм и интегрированным браслетом. Однако оформление циферблата заметно отличается от стандартных моделей. Он выполнен в белом цвете, а стрелки и часовые метки получили розовое покрытие Super-LumiNova. В темноте оно обеспечивает розовое свечение.

Внутри установлен швейцарский кварцевый механизм с календарем. Часы выдерживают погружение под воду благодаря защите 10 АТМ. В комплекте предусмотрены сразу два варианта ремешка: металлический браслет и белый резиновый ремешок с розовыми элементами. Даже упаковка оформлена с отсылкой к персонажам, связанным с Ли Дон Уком.

Первым рынком для специальной версии станет Япония. В бутиках бренда продажи начнутся 14 ноября, а цена составит около 500 долларов. На британском сайте производителя часы также представлены по цене 375 фунтов стерлингов, однако сейчас они отмечены как отсутствующие в продаже.

Источник: Notebookcheck