Первая одежда в мире с сенсорным экраном: в рукав свитера вшили 54 умные нити

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Инженеры из Национального университета Сингапура разработали прототип первого в мире интерактивного сенсорного экрана, встроенного непосредственно в структуру одежды. В рукав ткани интегрированы 54 специализированных волокна, которые одновременно выполняют роль светоизлучающих пикселей и датчиков прикосновения. Подробное описание технологии опубликовано в журнале Nature.

«Умная» ткань с вычислительной мощью первых смартфонов: экран разрешением 96×54 пикселя транслирует видео, принимает файлы по Bluetooth, слушает голосовые команды и контролирует температуру тела владельца.
«Умная» ткань с вычислительной мощью первых смартфонов: экран разрешением 96x54 пикселя транслирует видео, принимает файлы по Bluetooth, слушает голосовые команды и контролирует температуру тела владельца.
Автор: Tural Khudiyev Источник: news.nus.edu.sg

Вместо жестких панелей ученые использовали гибкие полимерные волокна толщиной 1 мм и длиной до 10 м. Каждая нить одновременно функционирует как пиксели и воспринимает тактильные ощущения. Чтобы разместить электронику внутри одномерного волокна, авторы применили лазерную зачистку изоляции микропроводов и управляемое смачивание расплавленным припоем. Это позволило объединить свыше 5000 микрочипов через 20 000 соединений, а затем методом термической вытяжки сформировать светодиодный и сенсорный слои. Нажатие пальцем замыкает цепь под светодиодами, определяя точку касания и зажигая нужный пиксель.

В прототипе в рукав свитера интегрировали 54 таких волокна с 96 светодиодами в каждом. Они образуют дисплей размером 168x105 мм с разрешением 96x54 пикселя, 8-битной глубиной цвета и частотой 30 кадров в секунду. Независимые каналы управления сохраняют работу нитей при обрыве соседних и поддерживают мультитач.

Авторы первой в мире интерактивной ткани из Национального университета Сингапура. На фото (слева направо): Светика Чатурведи, Цзян Ли, Турал Худиев и Хенг Фу. Ученые создали моющийся сенсорный рукав, способный транслировать мультимедиа и управлять внешними устройствами без проводов.
Авторы первой в мире интерактивной ткани из Национального университета Сингапура. На фото (слева направо): Светика Чатурведи, Цзян Ли, Турал Худиев и Хенг Фу. Ученые создали моющийся сенсорный рукав, способный транслировать мультимедиа и управлять внешними устройствами без проводов.
Автор: Tural Khudiyev Источник: news.nus.edu.sg

Дополнительно в ткань вшили нити с микрофоном, динамиком, датчиками движения, света, магнитного поля и температуры. Рукав запускает калькулятор, фотогалерею, видео со звуком (25 кадров в секунду), работает компасом, принимает файлы по Bluetooth, выполняет голосовые команды, меняет яркость, поворачивает картинку и выводит температуру тела.

Яркость и отклик экрана сохранились после 50 машинных стирок с моющим средством и 1000 изгибов радиусом 5 мм. Ткань пропускает воздух на уровне хлопка, полиэстера и денима, безопасна для кожи и подходит для промышленных ткацких, вязальных и вышивальных станков. Далее, по словам руководителя проекта Турала Худиева, инженеры планируют уменьшить чипы для повышения разрешения и внедрить алгоритмы ИИ для медицинского мониторинга.

Источник: nus.edu.sg

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